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Burcu Esmersoy'un Bir Servet Yatırdığı Saat Koleksiyonunun Toplam Değerine İnanmakta Güçlük Çekeceksiniz

Burcu Esmersoy'un Bir Servet Yatırdığı Saat Koleksiyonunun Toplam Değerine İnanmakta Güçlük Çekeceksiniz

Burcu Esmersoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 10:57

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, son yıllarda ekran önü işlerinden ziyade sosyal medyadaki fenomen kişiliğiyle gündeme geliyor. Stil ve makyaj önerilerini de zaman zaman takipçilerinden esirgemeyen Esmersoy'un oldukça lüks bir zevki olduğunu söylemek yalan olmaz. Pahalı saatleriyle yeniden gündeme gelen Esmersoy, Patronlar Dünyası'nın haberine göre koleksiyonuna bir servet yatırmış.

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Miss Turkey'de dördüncü olduktan sonra bir de Miss International'da Türkiye'yi temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli seçilmişti.

Miss Turkey'de dördüncü olduktan sonra bir de Miss International'da Türkiye'yi temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli seçilmişti.

1998 yılında Günel'in Didem şarkısının klibinde oynamasının ardından çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yapmaya başladı. Ardından uzun yıllar boyunca sektörün en bilindik ve aranan isimlerinden oldu.

Tabii ardından spor muhabirliği ve spikerliği yapması da kariyerinde kendisini bir adım daha ileri taşıdı.

Tabii ardından spor muhabirliği ve spikerliği yapması da kariyerinde kendisini bir adım daha ileri taşıdı.

Bu süreçte Romantik Komedi filminde küçük bir rolün sahibi olarak oyunculuğa da adım atmış oldu. Sayısız programın sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy, son olarak 2017 yılında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı Dünya Güzellerim'in sunucusu olarak ekranlara gelmişti.

Ekranlarda uzun süredir yer almasa da sosyal medyanın hatrı sayılır isimlerinden biri burcu Esmersoy.

Ekranlarda uzun süredir yer almasa da sosyal medyanın hatrı sayılır isimlerinden biri burcu Esmersoy.

4,3 milyon takipçisi bulunan ünlü sunucu, aktif bir şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda kendisi için bir influencer demek yanlış olmaz. Stil ve makyaj konusundaki tüyoları, marka iş birlikleri ile öne çıkan isimler arasında.

Sosyal medya üzerinden en çok para kazanan ünlüler arasındaki yerini de alıyor elbette. Peki bu paraları nereye harcıyor dersiniz?

Sosyal medya üzerinden en çok para kazanan ünlüler arasındaki yerini de alıyor elbette. Peki bu paraları nereye harcıyor dersiniz?

Herkesin bir yatırım aracı var elbette. Uzun vaadede kazandıran ya da yalnızca anı açısından saklanan yatırımlardan bahsediyoruz. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Burcu Esmersoy'un da yatırımı saatlere oluyormuş.

Gayrimenkul konusundaki yatırımların yanı sıra pahalı ve lüks saatlere olan düşkünlüğü uzun süredir bilinen Burcu Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Gayrimenkul konusundaki yatırımların yanı sıra pahalı ve lüks saatlere olan düşkünlüğü uzun süredir bilinen Burcu Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

60 bin euro yani 2 milyon 100 bin TL değerinde yeni bir saat alan Burcu Esmersoy, bileğinde resmen servet taşımaya başladı.

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Saat koleksiyonunu gün geçtikçe genişleten Burcu Esmersoy'un daha önce aldığı parçaların fiyatları da yine "vay be!" dedirten cinsten.

Saat koleksiyonunu gün geçtikçe genişleten Burcu Esmersoy'un daha önce aldığı parçaların fiyatları da yine "vay be!" dedirten cinsten.

Koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin Euro'luk Rolex Air King marka saatlerin de bulunduğu söyleniyor.

Koleksiyonunun toplam değeri ise 10 milyon 250 bin TL ediyor...

Koleksiyonunun toplam değeri ise 10 milyon 250 bin TL ediyor...

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Yatirim yapmis kadin iste.