Burcu Esmersoy'un Bir Servet Yatırdığı Saat Koleksiyonunun Toplam Değerine İnanmakta Güçlük Çekeceksiniz

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, son yıllarda ekran önü işlerinden ziyade sosyal medyadaki fenomen kişiliğiyle gündeme geliyor. Stil ve makyaj önerilerini de zaman zaman takipçilerinden esirgemeyen Esmersoy'un oldukça lüks bir zevki olduğunu söylemek yalan olmaz. Pahalı saatleriyle yeniden gündeme gelen Esmersoy, Patronlar Dünyası'nın haberine göre koleksiyonuna bir servet yatırmış.