Burcu Esmersoy'un Bir Servet Yatırdığı Saat Koleksiyonunun Toplam Değerine İnanmakta Güçlük Çekeceksiniz
Burcu Esmersoy'un Bir Servet Yatırdığı Saat Koleksiyonunun Toplam Değerine İnanmakta Güçlük Çekeceksiniz
Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, son yıllarda ekran önü işlerinden ziyade sosyal medyadaki fenomen kişiliğiyle gündeme geliyor. Stil ve makyaj önerilerini de zaman zaman takipçilerinden esirgemeyen Esmersoy'un oldukça lüks bir zevki olduğunu söylemek yalan olmaz. Pahalı saatleriyle yeniden gündeme gelen Esmersoy, Patronlar Dünyası'nın haberine göre koleksiyonuna bir servet yatırmış.
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Miss Turkey'de dördüncü olduktan sonra bir de Miss International'da Türkiye'yi temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli seçilmişti.
Tabii ardından spor muhabirliği ve spikerliği yapması da kariyerinde kendisini bir adım daha ileri taşıdı.
Ekranlarda uzun süredir yer almasa da sosyal medyanın hatrı sayılır isimlerinden biri burcu Esmersoy.
Sosyal medya üzerinden en çok para kazanan ünlüler arasındaki yerini de alıyor elbette. Peki bu paraları nereye harcıyor dersiniz?
Gayrimenkul konusundaki yatırımların yanı sıra pahalı ve lüks saatlere olan düşkünlüğü uzun süredir bilinen Burcu Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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Saat koleksiyonunu gün geçtikçe genişleten Burcu Esmersoy'un daha önce aldığı parçaların fiyatları da yine "vay be!" dedirten cinsten.
Koleksiyonunun toplam değeri ise 10 milyon 250 bin TL ediyor...
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Yatirim yapmis kadin iste.