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Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen FBI'a Yenge Oldu: Yeni Sevgilisi Eski FBI Çalışanı Çıktı!

Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen FBI'a Yenge Oldu: Yeni Sevgilisi Eski FBI Çalışanı Çıktı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 10:02

Son olarak ekranlara Dokuz Oğuz dizisinin Albay Tomris Toprak'ı olarak gelen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımlarıyla da epey dikkat çeken isimler arasında. Şimdilerde Murat Cemcir ile başrolünü paylaşacağı tiyatro oyunu için çalışan Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medyadan duyurdu. Yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı!

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2008'de bir markanın yeni yüz yarışmasının finalisti olmasının ardından, Elif dizisinin başrolü olarak ekranlarda karşımıza çıkan Yasemin Kay Allen, yıllardır sevilen isimler arasında.

2008'de bir markanın yeni yüz yarışmasının finalisti olmasının ardından, Elif dizisinin başrolü olarak ekranlarda karşımıza çıkan Yasemin Kay Allen, yıllardır sevilen isimler arasında.

Ardından dönemin en iyi işlerinden Kavak Yelleri'nde rol alan Allen, kariyerinde hep fenomen ve başarılı işlere yer verdi. Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Muhteşem Yüzyıl gibi diziler kendisinin adını daha sık duymaya başladığımız işler arasında yer alıyor.

Özcan Deniz'le başrolünü paylaştığı Su ve Ateş filmi de bir dönem çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Özcan Deniz'le başrolünü paylaştığı Su ve Ateş filmi de bir dönem çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

34 yaşındaki ünlü oyuncuyu son olarak Dokuz Oğuz dizisindeki Albay Tomris Toprak karakteri ile izlemiştik. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Allen, dijitaldeki Türk Dedektif rolünü sürdürüyor.

850 bin takipçili Instagram hesabında yapmış olduğu paylaşımlar da yakından takip ediliyor ünlü oyuncunun.

850 bin takipçili Instagram hesabında yapmış olduğu paylaşımlar da yakından takip ediliyor ünlü oyuncunun.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de gezdiği sırada basın mensuplarıyla karşılaşan Allen, sık sık yurt dışı ziyaretleri yaptığı için 'Sizce yurt dışındaki oyuncular kaprisli mi? Yoksa buradakiler mi daha kaprisli?' diye sorulunca 'Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor. Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz.' cevabını vermesiyle gündem olmuştu.

Şimdilerde Murat Cemcir ile birlikte "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Allen bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da sık sık paylaşıyor.

Şimdilerde Murat Cemcir ile birlikte "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Allen bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da sık sık paylaşıyor.

Tiyatro oyununun adından yola çıkılarak 'Sizin büyük aşklarınızın sonuncusu kimdi?' diye sorulan Yasemin Kay Allen, daha çok geçmeden '3,5 senedir hayatımda kimse yok. Ciddi bir şey yaşamadım, ben kendime olan aşkımı pekiştirmekle meşgulüm. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Hazır olduğunda ruhunun kapıları açılıyor, ben şu anda öyle bir şeye hazır değilim.' demişti.

Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden bir de ne görelim, kendisi sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu!

Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden bir de ne görelim, kendisi sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu!

'Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda.' diyen Yasemin Allen, Instagram üzerinden sevgilisiyle pozlarını yayınladı.

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Yeni bir aşka yelken açtığını herkese duyuran ve sosyal medyada şaşkına çeviren Yasemin Allen'ın yeni sevgilisi Erdal Kaya da fenomen bir isim!

Yeni bir aşka yelken açtığını herkese duyuran ve sosyal medyada şaşkına çeviren Yasemin Allen'ın yeni sevgilisi Erdal Kaya da fenomen bir isim!

Kendisi Şikago'da yaşıyor ve 190 bin takipçiye sahip. Sosyal medyada kullanıcı adı ise 'Amerikaliaynasiz'.

Takipçilerinin daha da şaşırdığı bir detay var ki o da Erdal Kaya'nın eski bir FBI çalışanı olması!

Takipçilerinin daha da şaşırdığı bir detay var ki o da Erdal Kaya'nın eski bir FBI çalışanı olması!

Çiftin ilk pozları da atış talimi yaptıkları andan oluyor şaşırmamak gerek.

Eş zamanlı yaptıkları paylaşımın altında bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye soruyor.

Eş zamanlı yaptıkları paylaşımın altında bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye soruyor.

Erdal Kaya ise "İlk defa onay veriyorum yenge muhabbetine" cevabını verdi.

Erdal Kaya ise "İlk defa onay veriyorum yenge muhabbetine" cevabını verdi.

'İlk defa onay veriyorum yenge muhabbetine. Size kalsa her yan yana göründüğüm kız yenge 🤣 suana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz. Hadi öptüm.'

Kaya, ABD'de 10 yıl süre polis olarak görev yapmış.

Kaya, ABD'de 10 yıl süre polis olarak görev yapmış.

Aslen Adanalı olan ve 40 yaşında olan Erdal Kaya, babasının polis olması dolayısıyla farklı illerde yaşayarak 20 yaşına kadar gelmiş. Ardından ABD'ye göç etme kararı almış.

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2007 yılında polisliğe başvurmuş ancak üç kez red yemiş. 2011 yılında ise kabul almış.

2007 yılında polisliğe başvurmuş ancak üç kez red yemiş. 2011 yılında ise kabul almış.

10 yıl boyunca görevini sürdüren Kaya meslek hayatının uzun bir kısmını şehir, eyalet polisi olarak sürdürmesinin ardından son iki yılında FBI'da görev almış. Şimdilerde özel sektörde danışmanlık ve taktik silah atış eğitmenliği yaparak hayatını sürdürüyormuş.

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