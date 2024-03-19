Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen FBI'a Yenge Oldu: Yeni Sevgilisi Eski FBI Çalışanı Çıktı!
Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen FBI'a Yenge Oldu: Yeni Sevgilisi Eski FBI Çalışanı Çıktı!
Son olarak ekranlara Dokuz Oğuz dizisinin Albay Tomris Toprak'ı olarak gelen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımlarıyla da epey dikkat çeken isimler arasında. Şimdilerde Murat Cemcir ile başrolünü paylaşacağı tiyatro oyunu için çalışan Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medyadan duyurdu. Yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı!
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2008'de bir markanın yeni yüz yarışmasının finalisti olmasının ardından, Elif dizisinin başrolü olarak ekranlarda karşımıza çıkan Yasemin Kay Allen, yıllardır sevilen isimler arasında.
Özcan Deniz'le başrolünü paylaştığı Su ve Ateş filmi de bir dönem çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
850 bin takipçili Instagram hesabında yapmış olduğu paylaşımlar da yakından takip ediliyor ünlü oyuncunun.
Şimdilerde Murat Cemcir ile birlikte "Büyük Aşıkların Sonuncusu" isimli tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Allen bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu da sık sık paylaşıyor.
Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden bir de ne görelim, kendisi sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu!
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Yeni bir aşka yelken açtığını herkese duyuran ve sosyal medyada şaşkına çeviren Yasemin Allen'ın yeni sevgilisi Erdal Kaya da fenomen bir isim!
Takipçilerinin daha da şaşırdığı bir detay var ki o da Erdal Kaya'nın eski bir FBI çalışanı olması!
Eş zamanlı yaptıkları paylaşımın altında bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye soruyor.
Erdal Kaya ise "İlk defa onay veriyorum yenge muhabbetine" cevabını verdi.
Kaya, ABD'de 10 yıl süre polis olarak görev yapmış.
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2007 yılında polisliğe başvurmuş ancak üç kez red yemiş. 2011 yılında ise kabul almış.
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