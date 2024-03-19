Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen FBI'a Yenge Oldu: Yeni Sevgilisi Eski FBI Çalışanı Çıktı!

Tiyatro oyununun adından yola çıkılarak 'Sizin büyük aşklarınızın sonuncusu kimdi?' diye sorulan Yasemin Kay Allen, daha çok geçmeden '3,5 senedir hayatımda kimse yok. Ciddi bir şey yaşamadım, ben kendime olan aşkımı pekiştirmekle meşgulüm. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Hazır olduğunda ruhunun kapıları açılıyor, ben şu anda öyle bir şeye hazır değilim.' demişti.