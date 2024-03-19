Aleyna'nın Annesiyle Tartışmıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşinden Şaşırtan Hamle!
Aleyna'nın Annesiyle Tartışmıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşinden Şaşırtan Hamle!
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Survivor All Star ne kadar olaylıysa yarışma dışında da bir o kadar olay oluyor. Yarışmacıların aileleri dışarıda sık sık polemik yaşarken, bu polemiklerden en bilinen Yunus Emre'nin eşi Beria ve Aleyna'nın annesi arasında geçti.
İletişim ödülünde baba olacağını öğrenen Yunus Emre çok sevinirken, eşiyle yaptığı görüşmede bebeğin düştüğünü öğrenmiş ve resmen yıkılmıştı.
Yarışma boyunca epey samimi olan Yunus Emre ve Aleyna konusunu da açan Beria Özden, eşine Aleyna'yla hakkında çıkan iddiaları söyleyip uzak durmasını isteyince Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de olaya müdahil olmuştu.
Beria Özden için hamileliği sahteydi diyen Zuhal Kalaycıoğlu yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Beria cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.
Kendisi ve eşi hakkında söylenenleri yargıya taşıma kararı alan Beria Özden, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:
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Bakalım Beria'nın bu hamlesine bir yanıt gelecek mi?
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