Aleyna'nın Annesiyle Tartışmıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşinden Şaşırtan Hamle!

Survivor All Star'da olaylar bitmek bilmezken yarışmacıların aileleri de yarışma dışında kavga etmeye devam ediyor. Yunus Emre'nin eşi Beria'nın bebeğini kaybettiğine Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu inanmazken, Beria'dan beklenmedik bir hamle geldi.