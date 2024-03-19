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Halayla Kutlamıştı! Survivor Pınar'dan Sema'ya Kapak Gibi Bir Yanıt Geldi!

Halayla Kutlamıştı! Survivor Pınar'dan Sema'ya Kapak Gibi Bir Yanıt Geldi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
19.03.2024 - 16:32

Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, Pınar Saka'nın elenmesini halayla kutlamıştı. Kutlama dansına Pınar'dan yanıt geldi.

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Survivor All Star'da geçtiğimiz haftalarda Pınar ve Sema arasında yaşanan fiziki temaslı kavga gündem olmuştu.

Survivor All Star'da geçtiğimiz haftalarda Pınar ve Sema arasında yaşanan fiziki temaslı kavga gündem olmuştu.

Oyun alanında yaşanan gerilim adada da devam etmişti ve Sema Aydemir Pınar'a fiziki şiddet uygulamıştı. Sonunda da Sema, diskalifiye edilmişti.

Oyun alanında yaşanan gerilim adada da devam etmişti ve Sema Aydemir Pınar'a fiziki şiddet uygulamıştı. Sonunda da Sema, diskalifiye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etmişti. Pınar'ın elendiğini gören Sema da halay çektiği bir video yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etmişti. Pınar'ın elendiğini gören Sema da halay çektiği bir video yayınlamıştı.

Daha sonra Pınar'dan Sema'ya kapak gibi yanıt geldi ve Sema'nın dansına gönderme yaptı.

Daha sonra Pınar'dan Sema'ya kapak gibi yanıt geldi ve Sema'nın dansına gönderme yaptı.

İşte Pınar'ın o paylaşımı... Bakalım Sema ne yanıt verecek?

İşte Pınar'ın o paylaşımı... Bakalım Sema ne yanıt verecek?

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