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Kraliçe İş Başında: Demet Akalın Dizide Zeynep Bastık'ın Şarkısı Çalındığı İçin Yalı Çapkını'na Trip Yaptı!

Kraliçe İş Başında: Demet Akalın Dizide Zeynep Bastık'ın Şarkısı Çalındığı İçin Yalı Çapkını'na Trip Yaptı!

Demet Akalın Zeynep Bastık yalı çapkını
themyscira - Misafir Editör
19.03.2024 - 20:10

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyayı kullanmasıyla da gündem olmayı başarıyor. TV dizileri ve programlarını yakından takip eden Akalın, bu kez Yalı Çapkını'na triplendi!

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyadaki aktifliğiyle de gündem olmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyadaki aktifliğiyle de gündem olmayı başarıyor.

Özellikle X hesabından attığı tweetlerle dikkat çeken ünlü şarkıcı, çoğunlukla yazım yanlışlarıyla konuşuluyor.

Özellikle X hesabından attığı tweetlerle dikkat çeken ünlü şarkıcı, çoğunlukla yazım yanlışlarıyla konuşuluyor.

Ayrıca kendisi gerçek bir TV bağımlısı... Pek çok TV programını ve diziyi yakından takip ettiğini artık hepimiz biliyoruzdur.

Ayrıca kendisi gerçek bir TV bağımlısı... Pek çok TV programını ve diziyi yakından takip ettiğini artık hepimiz biliyoruzdur.

İyi bir Yalı Çapkını izleyicisi olan Demet Akalın meğer biraz kırılmış.

İyi bir Yalı Çapkını izleyicisi olan Demet Akalın meğer biraz kırılmış.

Son bölümde Zeynep Bastık'ın Lan şarkısının çalmasının ardından, bir X kullanıcısı Demet Akalın'a son fragmanı görüp görmediğini sordu.

Son bölümde Zeynep Bastık'ın Lan şarkısının çalmasının ardından, bir X kullanıcısı Demet Akalın'a son fragmanı görüp görmediğini sordu.

Bunun üzerine Akalın da 'şarkıları çalan şarkıcılara at!!!' diyerek cevap verdi.

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Zeynep Bastık'ı kastettiği her halinden belli olan Demet Akalın'ın tavrının Yalı Çapkını'na mı yoksa Zeynep Bastık'a mı olduğu tartışılır.

Zeynep Bastık'ı kastettiği her halinden belli olan Demet Akalın'ın tavrının Yalı Çapkını'na mı yoksa Zeynep Bastık'a mı olduğu tartışılır.

Çünkü bir diğer söylentiye göre övgüler yağdırdığı Zeynep Bastık'la birbirlerini takipten çıkmışlar.

Çünkü bir diğer söylentiye göre övgüler yağdırdığı Zeynep Bastık'la birbirlerini takipten çıkmışlar.

Ancak bu durumun Zeynep Bastık'ın dizide şarkısının çalmasından önce mi yoksa sonra mı olduğu belirsiz.

Sizce neden? Yorumlarda buluşalım!

Sizce neden? Yorumlarda buluşalım!

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