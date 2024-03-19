Kraliçe İş Başında: Demet Akalın Dizide Zeynep Bastık'ın Şarkısı Çalındığı İçin Yalı Çapkını'na Trip Yaptı!
Kraliçe İş Başında: Demet Akalın Dizide Zeynep Bastık'ın Şarkısı Çalındığı İçin Yalı Çapkını'na Trip Yaptı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyayı kullanmasıyla da gündem olmayı başarıyor. TV dizileri ve programlarını yakından takip eden Akalın, bu kez Yalı Çapkını'na triplendi!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyadaki aktifliğiyle de gündem olmayı başarıyor.
Özellikle X hesabından attığı tweetlerle dikkat çeken ünlü şarkıcı, çoğunlukla yazım yanlışlarıyla konuşuluyor.
Ayrıca kendisi gerçek bir TV bağımlısı... Pek çok TV programını ve diziyi yakından takip ettiğini artık hepimiz biliyoruzdur.
İyi bir Yalı Çapkını izleyicisi olan Demet Akalın meğer biraz kırılmış.
Son bölümde Zeynep Bastık'ın Lan şarkısının çalmasının ardından, bir X kullanıcısı Demet Akalın'a son fragmanı görüp görmediğini sordu.
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Zeynep Bastık'ı kastettiği her halinden belli olan Demet Akalın'ın tavrının Yalı Çapkını'na mı yoksa Zeynep Bastık'a mı olduğu tartışılır.
Çünkü bir diğer söylentiye göre övgüler yağdırdığı Zeynep Bastık'la birbirlerini takipten çıkmışlar.
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