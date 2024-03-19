Kimileri Bulundu Diyor Kimileri Hala Kayıp Olduğuna İnanıyor: Fotoğraftaki Kişi Prenses Kate mi?

Tüm dünyanın merakla takip ettiği olaylardan biri de Galler Prensesi Kate Middleton'un adeta sırra kadem basması oldu. Aylardır haber alınamayan prensesin ortaya çıktığı yönünde bir haber yapıldı. İlk başta fotoğraf paylaşılmayan haber tepki çekince, 'İşte prensesin görüntüleri' diye yeni kareler paylaşıldı. Yayınlanan fotoğraflardaki kişinin Prenses Kate olduğuna inananlar da oldu, inanmayanlar da...

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