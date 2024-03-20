Nihat Hatipoğlu İki Evlilik Yapanların Ahiretini Merak Eden Kişiye Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü!

'Sizin demek istediğiniz şu; bir adam bir hanımla evlendi. Adam hanımı ölünce ikinci bir evlilik daha yaptı. Bu durumda iki görüş var. Birinci görüş adam hangi kadını seviyorsa allah onu onunla birleştirecek. Başka bir görüş ise bu bir bakış tarzı herhalde yorum en son eşi hangisiyse onunla cennette olacak.'