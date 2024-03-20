Nihat Hatipoğlu İki Evlilik Yapanların Ahiretini Merak Eden Kişiye Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü!
Nihat Hatipoğlu İki Evlilik Yapanların Ahiretini Merak Eden Kişiye Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü!
Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı süresince hem sahurda hem de iftarda program yapıyor. Programda seyircilerin sorularını da yanıtlayan Hatipoğlu, iki evlilik yapan birinin ahiretini merak eden seyirciye verdiği yanıtla herkesi güldürdü.
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Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca her gün hem sahurda hem de iftarda izleyicinin karşısına çıkıyor.
Artık bir klasik haline gelen seyircilerin soru sorduğu bölümde verdiği cevaplarla kimi zaman üzüyor, kimi zaman güldürüyor.
Sahur programında bir seyircinin kendisine "Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?" diye sormasıyla yine hiç beklenmeyen bir yanıt verdi.
Ünlü ilahiyatçı soruya önce ""E bakalım cennete girecekler mi? Önce bir cennete girmek lazım. Çünkü cennete girmeyenlere hanım yok" diye cevap verdi.
Herkesi güldüren bu cevabının ardından ise şunları söyledi:
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