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Nihat Hatipoğlu Gelen Haç İşareti Sorusunu Cevaplayarak Aksesuar Takanlara Uyarıda Bulundu

Nihat Hatipoğlu Gelen Haç İşareti Sorusunu Cevaplayarak Aksesuar Takanlara Uyarıda Bulundu

Nihat Hatipoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 09:00

Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor. Ramazan boyunca sürdürdüğü iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Hatipoğlu, merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Programda pek çok soru yer alsa da, son olarak 'haç işareti' sorusuna verdiği cevap aksesuar takanların dikkatlerini çekti.

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Ramazan denince artık akıllara gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oluyor.

Ramazan denince artık akıllara gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oluyor.

Yıllardır ekranlarda Ramazan ayında iftar ve sahur programlarıyla seyirci karşısına çıkan Hatipoğlu, gözümüzün görmeye alıştığı ve aradığı bir isim haline geldi. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü programlarda seyirciler tarafından gelen bazı sorular hala hatırlanmaya devam ediyor.

Hatipoğlu bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.

Hatipoğlu bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.

Ramazan'ın yaz aylarına denk geldiği yıllarda Sultanahmet Meydanı'nda açık alanda programını sürdüren ve onlarca kişi tarafından dinlenen Hatipoğlu, bu yıl stüdyoda seyirci ağırlıyor. Özellikle genç seyircileri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu her programda dile getiriyor.

Ünlü ilahiyatçıya gelen sorular kimi zaman kendisini bile şaşırtıp güldürecek boyutta oluyor. Sosyal medyada da görenleri güldürüyor tabii...

Ünlü ilahiyatçıya gelen sorular kimi zaman kendisini bile şaşırtıp güldürecek boyutta oluyor. Sosyal medyada da görenleri güldürüyor tabii...

Bu yıl dikkat çeken ve herkesin güldüğü sorular arasında 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi?' gibi başlıklar yer aldı...

Aynı zamanda herkesin merak ettiği bazı sorulara her yıl olduğu gibi bu yıl yeniden cevap veren Hatipoğlu, kadınların en çok sorduğu regl sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekmişti.

Aynı zamanda herkesin merak ettiği bazı sorulara her yıl olduğu gibi bu yıl yeniden cevap veren Hatipoğlu, kadınların en çok sorduğu regl sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekmişti.

'Diyorlar ki özel durumlarda kadınlar ne yapmalılar? Özel durum regl yani regl günleri 3 günden az olursa özür kanıdır istihaze dediğimiz özür kanıdır yani ibadet yapabilir.'

Burada bahsettik:

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dün akşamki iftar programında bu sefer de aksesuar kullanımını sevenler için "Haç işaretine benzer aksesuarlar takmak günah mı?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dün akşamki iftar programında bu sefer de aksesuar kullanımını sevenler için "Haç işaretine benzer aksesuarlar takmak günah mı?" sorusunu yanıtladı.

'Haç takmak bir din meselesidir. Bir millete benzemeye çalışan o milletin bir ferdidir.'

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Hatipoğlu "Müslüman haç takmaz." diyerek aksesuar kullananları uyardı.

Hatipoğlu "Müslüman haç takmaz." diyerek aksesuar kullananları uyardı.

'Bir Müslüman haç takamaz. Herkesin dini kendinedir. Haç ve diğer dinlere ait sembolleri takmak bir Müslüman için haramdır. İmani yönden tehlikeli bir yoldur.'

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