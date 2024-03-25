Nihat Hatipoğlu Gelen Haç İşareti Sorusunu Cevaplayarak Aksesuar Takanlara Uyarıda Bulundu

Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor. Ramazan boyunca sürdürdüğü iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Hatipoğlu, merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Programda pek çok soru yer alsa da, son olarak 'haç işareti' sorusuna verdiği cevap aksesuar takanların dikkatlerini çekti.