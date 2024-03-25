Nihat Hatipoğlu Gelen Haç İşareti Sorusunu Cevaplayarak Aksesuar Takanlara Uyarıda Bulundu
Nihat Hatipoğlu Gelen Haç İşareti Sorusunu Cevaplayarak Aksesuar Takanlara Uyarıda Bulundu
Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor. Ramazan boyunca sürdürdüğü iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Hatipoğlu, merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Programda pek çok soru yer alsa da, son olarak 'haç işareti' sorusuna verdiği cevap aksesuar takanların dikkatlerini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ramazan denince artık akıllara gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oluyor.
Hatipoğlu bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.
Ünlü ilahiyatçıya gelen sorular kimi zaman kendisini bile şaşırtıp güldürecek boyutta oluyor. Sosyal medyada da görenleri güldürüyor tabii...
Aynı zamanda herkesin merak ettiği bazı sorulara her yıl olduğu gibi bu yıl yeniden cevap veren Hatipoğlu, kadınların en çok sorduğu regl sorusuna verdiği cevapla da dikkat çekmişti.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dün akşamki iftar programında bu sefer de aksesuar kullanımını sevenler için "Haç işaretine benzer aksesuarlar takmak günah mı?" sorusunu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatipoğlu "Müslüman haç takmaz." diyerek aksesuar kullananları uyardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda