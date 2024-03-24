Bir Restoran Sahibi İftar Rezervasyonu Yapıp Gelmeyen Müşterilerin Ziyan Olan Yemeklerini Gösterip İsyan Etti

Ramazan ayında iftarını dışarda açmak isteyenler restoranlarda rezervasyon yaptırabilmek için neredeyse sıra bekliyor. Ancak dışardan baktığımızda pek çok masanın boş olması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Restoran sahipleri de bu duruma karşı isyan etmiş durumda. İftar rezervasyonu yaptırıp mekana gelmeyen müşteriler işletmeleri zarara sokuyor!
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11 ayın sultanı Ramazan, oruç tutup ibadetini yerine getirenler için gündemin en önemli konuları arasında yer edinmeye devam ediyor.
Tabii bu süreçte Ramazan'ın en başından itibaren mekanların iftar menülerinin fiyatlarının ne denli pahalı olduğunu sizlerle birlikte konuşmuştuk.
Orucunu dışarıda açmak isteyenler için mekanların iftar menüleri bir bir incelenmiş ve gelen zamların ardından ağızlar açık kalmıştı.
Çırağan Sarayı'nın da iftar menüsü ortaya çıkınca durum epey bir konuşulmuştu.
Hal böyle olunca vatandaşlar daha uygun fiyatlı mekanlara gitmeyi tercih ediyor. Ancak rezervasyon yaptırdıkları mekanların sahipleri isyan bayraklarını çekti!
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İftar saatinden yarım saat önce bile "gelmiyoruz" diye arasalar bir sıkıntı olmayacağını söyleyen restoran sahibi "Yemeklere yazık değil mi?" diye sordu.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konu hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Kimileri işletme sahibine hak verip kapora sistemini desteklerken, kimileri de aksi yönde yorumlarını belirtti.
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