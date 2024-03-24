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Bir Restoran Sahibi İftar Rezervasyonu Yapıp Gelmeyen Müşterilerin Ziyan Olan Yemeklerini Gösterip İsyan Etti

Bir Restoran Sahibi İftar Rezervasyonu Yapıp Gelmeyen Müşterilerin Ziyan Olan Yemeklerini Gösterip İsyan Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 21:03

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Ramazan ayında iftarını dışarda açmak isteyenler restoranlarda rezervasyon yaptırabilmek için neredeyse sıra bekliyor. Ancak dışardan baktığımızda pek çok masanın boş olması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Restoran sahipleri de bu duruma karşı isyan etmiş durumda. İftar rezervasyonu yaptırıp mekana gelmeyen müşteriler işletmeleri zarara sokuyor!

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11 ayın sultanı Ramazan, oruç tutup ibadetini yerine getirenler için gündemin en önemli konuları arasında yer edinmeye devam ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan, oruç tutup ibadetini yerine getirenler için gündemin en önemli konuları arasında yer edinmeye devam ediyor.

Büyük bir kısım iftarını evde açmayı tercih etse de, Ramazan ayında vaktini dışarda geçirmek ya da kendini şımartmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Tabii bu süreçte Ramazan'ın en başından itibaren mekanların iftar menülerinin fiyatlarının ne denli pahalı olduğunu sizlerle birlikte konuşmuştuk.

Tabii bu süreçte Ramazan'ın en başından itibaren mekanların iftar menülerinin fiyatlarının ne denli pahalı olduğunu sizlerle birlikte konuşmuştuk.

Daha Ramazan gelmeden zamların sesi gelmişti. 250 gramlık Ramazan pidesi 15 TL'den satışa çıkmaya başlamıştı. Ramazan kolileri ise 280 TL ila 900 TL civarında satışa çıkmıştı. Hatta ve hatta hurma bile taneyle satılmaya başlanmıştı.

Orucunu dışarıda açmak isteyenler için mekanların iftar menüleri bir bir incelenmiş ve gelen zamların ardından ağızlar açık kalmıştı.

Orucunu dışarıda açmak isteyenler için mekanların iftar menüleri bir bir incelenmiş ve gelen zamların ardından ağızlar açık kalmıştı.

Menülere Ramazan öncesi %100 oranında bir zam uygulanacağı konuşuluyordu. Gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışı göz önünde bulundurulsa da, kişi başı 2600 TL ödenen bir mekan olduğunu görenler inanamamıştı. Fiyatların 975 Tl ila 2600 TL arasında değiştiği görülmüştü.

Çırağan Sarayı'nın da iftar menüsü ortaya çıkınca durum epey bir konuşulmuştu.

Çırağan Sarayı'nın da iftar menüsü ortaya çıkınca durum epey bir konuşulmuştu.

Çırağan Sarayı'nın resmi web sitesi üzerinden paylaşılan iftar menüsünde kişi başı ödemenin 4 bin 100 TL olduğu belirtilmişti. Kimileri bu durumu normal bulurken, kimileri fahiş fiyatlara isyan etti.

Burada bahsetmiştik:

Hal böyle olunca vatandaşlar daha uygun fiyatlı mekanlara gitmeyi tercih ediyor. Ancak rezervasyon yaptırdıkları mekanların sahipleri isyan bayraklarını çekti!

Hal böyle olunca vatandaşlar daha uygun fiyatlı mekanlara gitmeyi tercih ediyor. Ancak rezervasyon yaptırdıkları mekanların sahipleri isyan bayraklarını çekti!

Bir restoran sahibi, iftar rezervasyonu yapıp gelmeyen müşteriler için hazırlanan yemekleri göstererek isyan etti. Yemeklerin ziyan olduğunu, aynı zamanda iftarını açmak isteyen pek çok insanı da geri çevirdiklerini belirtti.

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İftar saatinden yarım saat önce bile "gelmiyoruz" diye arasalar bir sıkıntı olmayacağını söyleyen restoran sahibi "Yemeklere yazık değil mi?" diye sordu.

İftar saatinden yarım saat önce bile "gelmiyoruz" diye arasalar bir sıkıntı olmayacağını söyleyen restoran sahibi "Yemeklere yazık değil mi?" diye sordu.

Bir süredir gündemde olan rezervasyon konusu, yetkililerin de dikkatini çekti ve 'kapora' uygulamasını gündeme getirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konu hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konu hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

'İşletmelerin yüzde 50 oranında ön ödeme almasını sağlayacak planlamalar yapıyoruz. Üstelik rezervasyon 24 saat içinde iptal edilmez ise kişiler bu ücreti geri de alamayacak. Rezervasyon ücretini resmi olarak karara bağlamak zorundayız aksi halde işletmelerin hepsinin bunu uygulaması mümkün değil. Çünkü bu ön ödeme işi için ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Banka havalelerini kontrol etmek, fatura kesmek, müşterilerle iletişime geçmek gibi pek çok ayrıntı söz konusu.'

Kimileri işletme sahibine hak verip kapora sistemini desteklerken, kimileri de aksi yönde yorumlarını belirtti.

Kimileri işletme sahibine hak verip kapora sistemini desteklerken, kimileri de aksi yönde yorumlarını belirtti.
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