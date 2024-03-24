Bir Restoran Sahibi İftar Rezervasyonu Yapıp Gelmeyen Müşterilerin Ziyan Olan Yemeklerini Gösterip İsyan Etti

'İşletmelerin yüzde 50 oranında ön ödeme almasını sağlayacak planlamalar yapıyoruz. Üstelik rezervasyon 24 saat içinde iptal edilmez ise kişiler bu ücreti geri de alamayacak. Rezervasyon ücretini resmi olarak karara bağlamak zorundayız aksi halde işletmelerin hepsinin bunu uygulaması mümkün değil. Çünkü bu ön ödeme işi için ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Banka havalelerini kontrol etmek, fatura kesmek, müşterilerle iletişime geçmek gibi pek çok ayrıntı söz konusu.'