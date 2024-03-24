Adımlarını Ekonomistlerle Atan Zehra Güneş, Tarkan ve Mert Yazıcıoğlu Furyayı Büyütüyor: Kiloyla Altın İddiası

'Sevgili Mert Yazıcıoğlu da Abonem olmuş. Çok sevindim.

Kendisini de Takip etmeyen kalmasın .

@merttyazicioglu

Daha önce de yazmıştım, Sevgili Mert Yazıcıoğlu bence Türkiye'nin en önemli yükselen yıldızlarından biri. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd performansı muazzam gerçekten.

Fanı olduğum bir sanatçının abonem olmasına sevindim 🤗

Sanatçıların da abone olmasını önemsiyorum. Çünkü Büyük emekler ile kazandıklarını, Finansal Okur Yazarlık ile koruyup büyütmeleri önemli.'

Mert Yazıcıoğlu'ndan bu konuya dair herhangi bir paylaşım gelmemişti.