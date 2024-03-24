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Adımlarını Ekonomistlerle Atan Zehra Güneş, Tarkan ve Mert Yazıcıoğlu Furyayı Büyütüyor: Kiloyla Altın İddiası

Adımlarını Ekonomistlerle Atan Zehra Güneş, Tarkan ve Mert Yazıcıoğlu Furyayı Büyütüyor: Kiloyla Altın İddiası

Tarkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 20:01

Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı, 10Haber'de yer verdiği yazısında ünlülerin altına yönelmesiyle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Dağıstanlı'nın söylediklerine göre ünlüler kilo ile altın almaya başlamış!

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Biliyorsunuz faiz, enflasyon, döviz, yatırım ve bu tarz ekonomi başlıklarına ilgili olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararını da yakından takip ediyor.

Biliyorsunuz faiz, enflasyon, döviz, yatırım ve bu tarz ekonomi başlıklarına ilgili olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararını da yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz artışı kararı almıştı. Bu durum tabii ki seçime günler kala piyasaki fiyatlandırmaları da etkilemiş, dolar ve altında yeni bir denge ortaya çıkmıştı.

Faiz artışının ardından doların biraz da olsa gerilemesi elindeki Türk Lirası'nı dövize çevirmek isteyenler açısından harekete geçirici olsa da, pek çok kişi hala altındaki değişimleri gözlemliyor.

Faiz artışının ardından doların biraz da olsa gerilemesi elindeki Türk Lirası'nı dövize çevirmek isteyenler açısından harekete geçirici olsa da, pek çok kişi hala altındaki değişimleri gözlemliyor.

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, vatandaşların büyük bir çoğunluğu döviz yerine altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Kuyumcularda altın kalmadığına yönelik haberler görmeye devam ettiğimiz günlerde, altındaki makas aralığı da daha önce hiç olmadığı kadar açılmasıyla dikkat çekiyor.

Biliyorsunuz bu süreçlerde ünlü isimlerin ekonomistlerle birlikte çalışmaya başladığını duymaya başlamıştık.

Biliyorsunuz bu süreçlerde ünlü isimlerin ekonomistlerle birlikte çalışmaya başladığını duymaya başlamıştık.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Zehra Güneş işe birlikte finans çalıştıklarını duyurmuştu. 

'Zehra ile Finans Çalıştık. Artık ömrü boyunca Finansal olarak Özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile.'

Ardından Zehra Güneş'in mal varlığının konuşulduğunu görmüştük.

Ardından şimdilerde Kızıl Goncalar dizisi ile ortalığı kasıp kavuran Mert Yazıcıoğlu'nun da kendisine Twitter sistemi üzerinden abone olduğunu duyurmuştu.

Ardından şimdilerde Kızıl Goncalar dizisi ile ortalığı kasıp kavuran Mert Yazıcıoğlu'nun da kendisine Twitter sistemi üzerinden abone olduğunu duyurmuştu.

'Sevgili Mert Yazıcıoğlu da Abonem olmuş. Çok sevindim.

Kendisini de Takip etmeyen kalmasın .

@merttyazicioglu

Daha önce de yazmıştım, Sevgili Mert Yazıcıoğlu bence Türkiye'nin en önemli yükselen yıldızlarından biri. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd performansı muazzam gerçekten.

Fanı olduğum bir sanatçının abonem olmasına sevindim 🤗

Sanatçıların da abone olmasını önemsiyorum. Çünkü Büyük emekler ile kazandıklarını, Finansal Okur Yazarlık ile koruyup büyütmeleri önemli.'

Mert Yazıcıoğlu'ndan bu konuya dair herhangi bir paylaşım gelmemişti.

Diğer bir yandan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Tarkan da düzenli olarak ekonomist desteği alan isimlerden.

Diğer bir yandan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Tarkan da düzenli olarak ekonomist desteği alan isimlerden.
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Aynı zamanda Hülya Avşar da buna göre hareket ediyormuş...

Aynı zamanda Hülya Avşar da buna göre hareket ediyormuş...

Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre altının günden güne değer kazanması ünlüleri daha da harekete geçirmiş. Bir kadın şarkıcı, aldığı danışmanlıktan sonra kiloyla altın almış!

Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre altının günden güne değer kazanması ünlüleri daha da harekete geçirmiş. Bir kadın şarkıcı, aldığı danışmanlıktan sonra kiloyla altın almış!

'Bir kadın şarkıcımız, 10 gün önce Youtube’da programlar yapan ekonomist arkadaşına telefon açıp, danışmanlık istemiş. Ekonomistin 'Bu aralar altına yatırım yapın” cevabı üzerine iki kilo altın almış.'

Ekonomistlerden danışmanlık almanın son dönemde oldukça revaçta olduğunu söyleyen Dağıstanlı, ünlü isimleri yeniden örnek verdi.

Ekonomistlerden danışmanlık almanın son dönemde oldukça revaçta olduğunu söyleyen Dağıstanlı, ünlü isimleri yeniden örnek verdi.

'Örneğin, milli voleybolcu Zehra Güneş, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan finans dersleri almıştı. Nasıl almasın ki, servetinin dört milyon dolar olduğu konuşuluyor. Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Tarkan gibi yıldızlar da ekonomistlere düzenli danışıyor.'

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