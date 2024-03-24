Adımlarını Ekonomistlerle Atan Zehra Güneş, Tarkan ve Mert Yazıcıoğlu Furyayı Büyütüyor: Kiloyla Altın İddiası
Adımlarını Ekonomistlerle Atan Zehra Güneş, Tarkan ve Mert Yazıcıoğlu Furyayı Büyütüyor: Kiloyla Altın İddiası
Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı, 10Haber'de yer verdiği yazısında ünlülerin altına yönelmesiyle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Dağıstanlı'nın söylediklerine göre ünlüler kilo ile altın almaya başlamış!
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Biliyorsunuz faiz, enflasyon, döviz, yatırım ve bu tarz ekonomi başlıklarına ilgili olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararını da yakından takip ediyor.
Faiz artışının ardından doların biraz da olsa gerilemesi elindeki Türk Lirası'nı dövize çevirmek isteyenler açısından harekete geçirici olsa da, pek çok kişi hala altındaki değişimleri gözlemliyor.
Biliyorsunuz bu süreçlerde ünlü isimlerin ekonomistlerle birlikte çalışmaya başladığını duymaya başlamıştık.
Ardından şimdilerde Kızıl Goncalar dizisi ile ortalığı kasıp kavuran Mert Yazıcıoğlu'nun da kendisine Twitter sistemi üzerinden abone olduğunu duyurmuştu.
Diğer bir yandan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Tarkan da düzenli olarak ekonomist desteği alan isimlerden.
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Aynı zamanda Hülya Avşar da buna göre hareket ediyormuş...
Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre altının günden güne değer kazanması ünlüleri daha da harekete geçirmiş. Bir kadın şarkıcı, aldığı danışmanlıktan sonra kiloyla altın almış!
Ekonomistlerden danışmanlık almanın son dönemde oldukça revaçta olduğunu söyleyen Dağıstanlı, ünlü isimleri yeniden örnek verdi.
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