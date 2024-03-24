Merkez'in Eksi Rezervle Faiz Sınavından Evlenilecek Borsa Yatırımcısına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Merkez'in Eksi Rezervle Faiz Sınavından Evlenilecek Borsa Yatırımcısına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Bu hafta da ekonomideki gerginlik sınırlara yaptığı basınçla tansiyonu yükseltmeye devam etti. Ancak her hafta olduğu gibi ekonomi ve Borsa'nın timeline'da şenliği de bol oldu. Buyurun kimler ekonomi ve Borsa'da gülünecek bir şeyler bulabilmiş, birlikte bakalım.
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En önemli yatırım tavsiyesi ve yaşam koçluğuyla başlayalım.
Mustafa Sandal da "Gidenlerden bir tek seni bana ekledim" derdi.
Yetiş yine de @e507 🙏
"Tatil haramdır" diyerek kökten çözülebilirdi.
Anlayamazsınız...
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Dolar ya da Euro bazında mı?
Bir de hanımından az maaş alan abimiz vardı.
Şükür ki ortaya çıktı.
"Big Brother" işine bak kardeşim.
Yalnız Işık Ökte ağabeyim daha iyi dans eder.
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Birlikte ama yalnız...
Piyasalarda sınav bitmiyor ki.
Cevdet Hocayla pazarlığa oturmak oksimoron mudur?
Soğan halkası da varsa olur.
Özlemedik desek yalan olur.
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Ereğli mi yiyelim? Anlamadım.
Kazan da pahalı...
Haftaya görüşmek üzere.
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