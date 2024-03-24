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Merkez'in Eksi Rezervle Faiz Sınavından Evlenilecek Borsa Yatırımcısına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Merkez'in Eksi Rezervle Faiz Sınavından Evlenilecek Borsa Yatırımcısına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.03.2024 - 13:01

Bu hafta da ekonomideki gerginlik sınırlara yaptığı basınçla tansiyonu yükseltmeye devam etti. Ancak her hafta olduğu gibi ekonomi ve Borsa'nın timeline'da şenliği de bol oldu. Buyurun kimler ekonomi ve Borsa'da gülünecek bir şeyler bulabilmiş, birlikte bakalım.

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En önemli yatırım tavsiyesi ve yaşam koçluğuyla başlayalım.

En önemli yatırım tavsiyesi ve yaşam koçluğuyla başlayalım.
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Mustafa Sandal da "Gidenlerden bir tek seni bana ekledim" derdi.

Mustafa Sandal da "Gidenlerden bir tek seni bana ekledim" derdi.
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Yetiş yine de @e507 🙏

Yetiş yine de @e507 🙏
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"Tatil haramdır" diyerek kökten çözülebilirdi.

"Tatil haramdır" diyerek kökten çözülebilirdi.
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Anlayamazsınız...

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Dolar ya da Euro bazında mı?

Dolar ya da Euro bazında mı?
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Bir de hanımından az maaş alan abimiz vardı.

Bir de hanımından az maaş alan abimiz vardı.
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Şükür ki ortaya çıktı.

Şükür ki ortaya çıktı.
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"Big Brother" işine bak kardeşim.

"Big Brother" işine bak kardeşim.
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Yalnız Işık Ökte ağabeyim daha iyi dans eder.

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Birlikte ama yalnız...

Birlikte ama yalnız...
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Piyasalarda sınav bitmiyor ki.

Cevdet Hocayla pazarlığa oturmak oksimoron mudur?

Cevdet Hocayla pazarlığa oturmak oksimoron mudur?
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Soğan halkası da varsa olur.

Özlemedik desek yalan olur.

Özlemedik desek yalan olur.
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Ereğli mi yiyelim? Anlamadım.

Ereğli mi yiyelim? Anlamadım.
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Kazan da pahalı...

Kazan da pahalı...
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Haftaya görüşmek üzere.

Haftaya görüşmek üzere.
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