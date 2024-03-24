Merkez'in Eksi Rezervle Faiz Sınavından Evlenilecek Borsa Yatırımcısına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Bu hafta da ekonomideki gerginlik sınırlara yaptığı basınçla tansiyonu yükseltmeye devam etti. Ancak her hafta olduğu gibi ekonomi ve Borsa'nın timeline'da şenliği de bol oldu. Buyurun kimler ekonomi ve Borsa'da gülünecek bir şeyler bulabilmiş, birlikte bakalım.