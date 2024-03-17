Doktor Bahar'ın Maaşından Ekran Sayısı Çok Olan Trader Başarısızlığına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Doktor Bahar'ın Maaşından Ekran Sayısı Çok Olan Trader Başarısızlığına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Her hafta sinirlerimizdeki gerilmelere Thai masajı etkisi yapan ekonomi ve Borsa'nın timeline şenliğine hoş geldiniz. Buyurun kimler ekonomi ve Borsa'da gülünecek bir şeyler bulabilmiş, birlikte bakalım.
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Açık hava iktisat laboratuvarına hoş geldiniz.
İdeolojiler tartışılmaz.
Zamlar yeniden göründü.
Hayırlı bir iş sonuçta.
Alırken kazanmak pek böyle değildi.
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Ben aslında yoğum.
Bahar da gelmedi ama.
Görünen köy...
Ekran indikatörü.
Hocam!
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🤐
Odaklanmak önemli.
Seçimden sonra da çöp olacak...
Haftaya görüşmek üzere.
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