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Emeklilerden Dünyanın En Zenginlerinden Mark Zuckerberg'in Hamburgerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Emeklilerden Dünyanın En Zenginlerinden Mark Zuckerberg'in Hamburgerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.03.2024 - 15:32

Piyasalarda seçim bir milat gibi görülürken, ekonomi ya da finans fark etmeden oynaklık durulmuyor. Ekonomide zorluklar sürerken, bazıları da timeline'ı şenlendiriyor. Gelin birlikte bu haftanın ekonomi ve borsa goygoylarına bakalım.

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Emeklilerle başlayalım.

Ekonomik menü önemli.

Ekonomik menü önemli.
twitter.com

Dünya bu kadar işte.

Dünya bu kadar işte.
twitter.com

Doktorların finansal okuryazarlığı yüksek zaten.

Doktorların finansal okuryazarlığı yüksek zaten.
twitter.com

"-de" ayrı.

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Merkez Bankası duymasın.

Merkez Bankası duymasın.
twitter.com

Vade önemli.

Balinalar bunu beğendi.

Benzetme hoş değil sanki.

Halka arza katılan kızlar nerede?

Halka arza katılan kızlar nerede?
twitter.com
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Biraz karışık gibi.

Haftaya görüşmek üzere.

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