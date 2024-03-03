Emeklilerden Dünyanın En Zenginlerinden Mark Zuckerberg'in Hamburgerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Emeklilerden Dünyanın En Zenginlerinden Mark Zuckerberg'in Hamburgerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
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Emeklilerle başlayalım.
Ekonomik menü önemli.
Dünya bu kadar işte.
Doktorların finansal okuryazarlığı yüksek zaten.
"-de" ayrı.
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Merkez Bankası duymasın.
Vade önemli.
Balinalar bunu beğendi.
Benzetme hoş değil sanki.
Halka arza katılan kızlar nerede?
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Biraz karışık gibi.
Haftaya görüşmek üzere.
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