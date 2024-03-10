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Türkiye'deki Enflasyona Şaşıran İngilizlerden Robin'in Dolar Öngörüsüne Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Türkiye'deki Enflasyona Şaşıran İngilizlerden Robin'in Dolar Öngörüsüne Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.03.2024 - 15:04

Ekonomide işler giderek karışırken, vatandaşın umutları da aynı oranda tükeniyor. Piyasalarda ve ekonomide yaşananlarla bir şekilde gülünecek bir aralık bulanlara gelin birlikte bakalım.

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Borsayla başlıyoruz.

Enflasyonsuz olmaz.

"Oldu o zaman, onu öyle yapalım"

"Oldu o zaman, onu öyle yapalım"
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Eskiden haber olurdu, artık goygoy... Ah Robin ah...

Klasiklerden.

Klasiklerden.
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Bitmez onlar!

Bitmez onlar!
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Dikkat ıslak zemin.

Direnmek yersiz gibi.

Belki seçeneği olanlar cevap vermemiştir.

Belki seçeneği olanlar cevap vermemiştir.
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Denemeden bilemezsin.

Denemeden bilemezsin.
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O rapor düzelecek!

Haftaya görüşmek üzere.

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