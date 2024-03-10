Türkiye'deki Enflasyona Şaşıran İngilizlerden Robin'in Dolar Öngörüsüne Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Türkiye'deki Enflasyona Şaşıran İngilizlerden Robin'in Dolar Öngörüsüne Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Ekonomide işler giderek karışırken, vatandaşın umutları da aynı oranda tükeniyor. Piyasalarda ve ekonomide yaşananlarla bir şekilde gülünecek bir aralık bulanlara gelin birlikte bakalım.
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Borsayla başlıyoruz.
Enflasyonsuz olmaz.
"Oldu o zaman, onu öyle yapalım"
Eskiden haber olurdu, artık goygoy... Ah Robin ah...
Klasiklerden.
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Bitmez onlar!
Dikkat ıslak zemin.
Direnmek yersiz gibi.
Belki seçeneği olanlar cevap vermemiştir.
Denemeden bilemezsin.
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O rapor düzelecek!
Haftaya görüşmek üzere.
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