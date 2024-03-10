Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da da oynaklık görülmeye devam ediyor. Dolar ve altın da hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta kaybettiren olmadı.
Dolar, TL karşısında yüzde 1,74 oranında değer kazanırken, haftayı 31,90 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 442 milyar 767 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 oranında değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın (KOZAL) olurken, yüzde 10,12 ile Ford Otosan (FROTO) ve yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji (PENTA) oldu.
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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,99, BTCTRY ise yüzde 13,99 oranında değer kazandı.
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