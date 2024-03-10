Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

2. sırada Ford Otosan'ın (FROTO) değeri 389 milyar 510 milyon, 385 milyar 365 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 48 milyar 932 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 33 milyar 132 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 23 milyar 884 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) oldu.