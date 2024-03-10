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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.03.2024 - 13:02

Piyasalarda oynaklık sürerken, Borsa İstanbul'da da oynaklık görülmeye devam ediyor. Dolar ve altın da hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta kaybettiren olmadı.

Geçen hafta kaybettiren olmadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,64 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 6,33 oranında değer kazancıyla 2.234 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.412 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 25,40'tan haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,74 oranında değer kazanırken, haftayı 31,90 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 1,74 oranında değer kazanırken, haftayı 31,90 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 2,77 oranında değer kazanırken, haftayı 34,98 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,093 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 102,74 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 442 milyar 767 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 442 milyar 767 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Ford Otosan'ın (FROTO) değeri 389 milyar 510 milyon, 385 milyar 365 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO) değerde haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 48 milyar 932 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO), 33 milyar 132 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve 23 milyar 884 milyon lirayla Tüpraş (TUPRS) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 oranında değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 oranında değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,41 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 2,29 oranında yükselişle geçirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın (KOZAL) olurken, yüzde 10,12 ile Ford Otosan (FROTO) ve yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji (PENTA) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın (KOZAL) olurken, yüzde 10,12 ile Ford Otosan (FROTO) ve yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji (PENTA) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım (BRYAT), sonrasında yüzde 12,29 ile Ege Endüstri (EGEEN) ve yüzde 11,33 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) oldu.

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Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,99, BTCTRY ise yüzde 13,99 oranında değer kazandı.

Bitcoin (BTCUSD) yüzde 9,99, BTCTRY ise yüzde 13,99 oranında değer kazandı.
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