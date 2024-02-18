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Sadakaya Dönen Maaşlardan Ali Koç'u Hedef Alan Tasarrufa Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Sadakaya Dönen Maaşlardan Ali Koç'u Hedef Alan Tasarrufa Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.02.2024 - 13:01

'Görece' sakin geçen haftada verilerin dışında yatırım ve ekonomi alanında hangi goygoylar ilgi çekti? Gelin birlikte bakalım.

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Bir klasikle başlayalım.

Bir klasikle başlayalım.
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Acı gerçeklerle devam edelim.

Acı gerçeklerle devam edelim.
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Ah, Nil Anka ah...

Ah, Nil Anka ah...
twitter.com

Yıllar önce söyledikleri yeni diye gündem olunca...

Yıllar önce söyledikleri yeni diye gündem olunca...
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Türk-İş bekarlar için hesap yapıyordu ama neyse.

Türk-İş bekarlar için hesap yapıyordu ama neyse.
twitter.com
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O kredi kartları fena patlayacak gibi bir his.

O kredi kartları fena patlayacak gibi bir his.
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Kesinlikle aşırı doğru, çok haklı, muhteşem isabetli bir tespit.

Kesinlikle aşırı doğru, çok haklı, muhteşem isabetli bir tespit.
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Daha da bağlayabilen olmadı.

Tadını çıkarın.

Bofa, pardon boğa yılanı mı o?

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Haftaya görüşmek üzere.

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