Sadakaya Dönen Maaşlardan Ali Koç'u Hedef Alan Tasarrufa Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Sadakaya Dönen Maaşlardan Ali Koç'u Hedef Alan Tasarrufa Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
'Görece' sakin geçen haftada verilerin dışında yatırım ve ekonomi alanında hangi goygoylar ilgi çekti? Gelin birlikte bakalım.
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Bir klasikle başlayalım.
Acı gerçeklerle devam edelim.
Ah, Nil Anka ah...
Yıllar önce söyledikleri yeni diye gündem olunca...
Türk-İş bekarlar için hesap yapıyordu ama neyse.
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O kredi kartları fena patlayacak gibi bir his.
Kesinlikle aşırı doğru, çok haklı, muhteşem isabetli bir tespit.
Daha da bağlayabilen olmadı.
Tadını çıkarın.
Bofa, pardon boğa yılanı mı o?
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Haftaya görüşmek üzere.
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