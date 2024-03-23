Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!
Piyasalarda oynaklık sürerken, faiz kararlarının ve merkez bankalarının damga vurduğu haftada Borsa İstanbul da bir düşüp bir çıkıyor. Dolar ve altın hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta sadece Borsa kazandırdı.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,50 oranında değer kaybederken, haftayı 31,96 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 493 milyar 942 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,20 oranında değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Yapı Kredi Bankası (YKBNK) olurken, Enerya Enerji (ERENY) ve Akbank (AKBNK) oldu.
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Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 6,41, BTCTRY ise yüzde 7,52 oranında değer kaybetti.
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