Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

2. sırada Türk Hava Yolları (THYAO) değeri 401 milyar 925 milyon, 401 milyar 441 milyon TL değerde Ford Otosan'ın (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.