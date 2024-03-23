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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırımlar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.03.2024 - 13:22

Piyasalarda oynaklık sürerken, faiz kararlarının ve merkez bankalarının damga vurduğu haftada Borsa İstanbul da bir düşüp bir çıkıyor. Dolar ve altın hareketlenirken, bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta sadece Borsa kazandırdı.

Geçen hafta sadece Borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,20 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,06 oranında değer kaybıyla 2.225 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.468 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 24,18'den haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,50 oranında değer kaybederken, haftayı 31,96 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,50 oranında değer kaybederken, haftayı 31,96 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 1,47 oranında değer kaybederken, haftayı 34,60 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,080 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 104,12 seviyesinde karşılık buldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 493 milyar 942 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 493 milyar 942 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi.

2. sırada Türk Hava Yolları (THYAO) değeri 401 milyar 925 milyon, 401 milyar 441 milyon TL değerde Ford Otosan'ın (FROTO) haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,20 oranında değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,20 oranında değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 0,53 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 12,87 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Yapı Kredi Bankası (YKBNK) olurken, Enerya Enerji (ERENY) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen Yapı Kredi Bankası (YKBNK) olurken, Enerya Enerji (ERENY) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), sonrasında Kordsa (KORDS) ve Europen Enerji (EUREN) oldu.

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Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 6,41, BTCTRY ise yüzde 7,52 oranında değer kaybetti.

Hafta boyunca Bitcoin (BTCUSD) yüzde 6,41, BTCTRY ise yüzde 7,52 oranında değer kaybetti.
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