Çırağan Sarayı'nda İftar Yapmanın Kişi Başına Maliyeti Neredeyse Asgari Ücretin Üçte Biri Ediyor!

Ramazan ayı geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 11 ayın sultanı Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacak. Ancak Ramazan yaklaşırken ele aldığımız ve hepimizin dikkatini çeken konulardan biri de dışardaki mekanların iftar fiyatları elbette. Çırağan Sarayı da Ramazan'da düzenlenecek olan iftar yemeklerinde kişi başı ücreti açıklayarak ağızları açık bıraktı.