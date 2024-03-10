Çırağan Sarayı'nda İftar Yapmanın Kişi Başına Maliyeti Neredeyse Asgari Ücretin Üçte Biri Ediyor!
Çırağan Sarayı'nda İftar Yapmanın Kişi Başına Maliyeti Neredeyse Asgari Ücretin Üçte Biri Ediyor!
Ramazan ayı geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 11 ayın sultanı Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacak. Ancak Ramazan yaklaşırken ele aldığımız ve hepimizin dikkatini çeken konulardan biri de dışardaki mekanların iftar fiyatları elbette. Çırağan Sarayı da Ramazan'da düzenlenecek olan iftar yemeklerinde kişi başı ücreti açıklayarak ağızları açık bıraktı.
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11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 30 gün boyunca oruç tutacaklar.
Tabii Ramazan öncesi gündeme gelen konular arasında Ramazan kolileri, pide fiyatları gibi ekonomik başlıklar da yer alıyor.
Evlerinde iftar yapacak olanlar kendilerine uygun bütçe ayarlaması yaparken, geçtiğimiz gün hurmanın bile taneyle satılmaya başlandığını öğrenmiştik.
Aynı zamanda orucunu dışarda açmak isteyenler restoranların iftar menülerinin fiyatlarını araştırmaya koyulmuştu.
Menüler açıklamaya başladığında ise bu durumun gerçek olduğunu görmüş ve fiyatlara inanamamıştık.
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İftar menüsünü açıklayan işletmelerden bir tanesi de Çırağan Sarayı oldu.
Menüyü görenler kişi başı 4 bin 100 TL olduğunu fark edince inanmakta güçlük çekti.
Sosyal medya Çırağan Sarayı'nın Ramazan iftar menüsü fiyatı yorumlarıyla doldu.
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