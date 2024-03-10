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Çırağan Sarayı'nda İftar Yapmanın Kişi Başına Maliyeti Neredeyse Asgari Ücretin Üçte Biri Ediyor!

Çırağan Sarayı'nda İftar Yapmanın Kişi Başına Maliyeti Neredeyse Asgari Ücretin Üçte Biri Ediyor!

Ramazan
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 18:52

Ramazan ayı geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 11 ayın sultanı Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacak. Ancak Ramazan yaklaşırken ele aldığımız ve hepimizin dikkatini çeken konulardan biri de dışardaki mekanların iftar fiyatları elbette. Çırağan Sarayı da Ramazan'da düzenlenecek olan iftar yemeklerinde kişi başı ücreti açıklayarak ağızları açık bıraktı.

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11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 30 gün boyunca oruç tutacaklar.

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Müslüman kimseler ibadetlerini yerine getirmek için 30 gün boyunca oruç tutacaklar.

İslam'ın temel beş şartından biri olan oruç ibadeti, üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da yerine getirilecek. Müslümanlar 11 Mart Pazartesi günü Ramazan'ın ilk gününü karşılayacaklar.

Tabii Ramazan öncesi gündeme gelen konular arasında Ramazan kolileri, pide fiyatları gibi ekonomik başlıklar da yer alıyor.

Tabii Ramazan öncesi gündeme gelen konular arasında Ramazan kolileri, pide fiyatları gibi ekonomik başlıklar da yer alıyor.

Ramazan pidesinin 250 gramının 15 TL'den satışa çıkacağı paylaşılırken, Ramazan kolileri markadan markaya farklılık gösterse de 280 TL ile 900 TL aralığında satışa çıkartıldığını öğrenmiştik.

Evlerinde iftar yapacak olanlar kendilerine uygun bütçe ayarlaması yaparken, geçtiğimiz gün hurmanın bile taneyle satılmaya başlandığını öğrenmiştik.

Evlerinde iftar yapacak olanlar kendilerine uygun bütçe ayarlaması yaparken, geçtiğimiz gün hurmanın bile taneyle satılmaya başlandığını öğrenmiştik.

Ramazan'da tüketimi artan yiyeceklerden biri olan hurmanın çeşitlerine göre kilo fiyatı da 200 ila 620 TL aralığında farklılık gösteriyordu. Bunun ardından hurma da tanesi 15 TL'den satışa sunulmaya başlanmıştı.

Aynı zamanda orucunu dışarda açmak isteyenler restoranların iftar menülerinin fiyatlarını araştırmaya koyulmuştu.

Aynı zamanda orucunu dışarda açmak isteyenler restoranların iftar menülerinin fiyatlarını araştırmaya koyulmuştu.

Menülere yüzde 100'e yakın zam bekleniyordu. Geçtiğimiz yılın Ramazan menülerinin yanı sıra 2024 iftar menülerinin fiyatlarının dudak uçuklatacağı, üm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl tarafından önceden duyurulmuştu.

Menüler açıklamaya başladığında ise bu durumun gerçek olduğunu görmüş ve fiyatlara inanamamıştık.

Menüler açıklamaya başladığında ise bu durumun gerçek olduğunu görmüş ve fiyatlara inanamamıştık.

Gıda ve hizmet sektöründeki normal artış da göz önünde bulundurulduğu noktada fiyatların yüksek olması kaçınılmaz olmuştu. Ancak kişi başı 2600 TL ile 975 TL arasında fiyatlandırılan iftar menüleri görenlerin keyfini kaçırmaya yetmişti.

İftar menülerini burada paylaşmıştık:

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İftar menüsünü açıklayan işletmelerden bir tanesi de Çırağan Sarayı oldu.

İftar menüsünü açıklayan işletmelerden bir tanesi de Çırağan Sarayı oldu.

İstanbul'un tarihi bir mekanında Ramazan ayında iftar yapmak isteyenler için, Çırağan Sarayı resmi web sitesi üzerinden iftar menülerini paylaştı.

Menüyü görenler kişi başı 4 bin 100 TL olduğunu fark edince inanmakta güçlük çekti.

Menüyü görenler kişi başı 4 bin 100 TL olduğunu fark edince inanmakta güçlük çekti.

Menünün altında yer alan açıklamada kişi başı 4100 TL'lik iftar menüsüne KDV, meşrubat, çay ve kahvenin de dahil olduğu belirtildi.

Sosyal medya Çırağan Sarayı'nın Ramazan iftar menüsü fiyatı yorumlarıyla doldu.

Sosyal medya Çırağan Sarayı'nın Ramazan iftar menüsü fiyatı yorumlarıyla doldu.
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