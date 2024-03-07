Hurma Fiyatları Ağzımızın Tadını Bozdu: Ramazan Öncesi Taneyle Satılıyor!
Hurma Fiyatları Ağzımızın Tadını Bozdu: Ramazan Öncesi Taneyle Satılıyor!
Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan hazırlıklarına ise başladı. Marketlerde ve fırınlarda da hazırlıklar sürüyor. Her sene Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hurma ise bu sene resmen cep yakıyor.
T24'ün aktardığına göre, Ramazan hurması artık taneyle satılmaya başladı.
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İslam alemi, kutsal ayların sonuncusu olan Ramazan için hazırlıklara başladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıklamıştı.
Ramazana sayılı günler kala, pek çok çeşiti bulunan hurma da tezgahlardaki yerini aldı.
Dolara göre fiyatı belirlenen hurmanın kilogram fiyatı yükselince, artık hurmanın taneyle satışı da başladı.
"Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor."
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