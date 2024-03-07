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Hurma Fiyatları Ağzımızın Tadını Bozdu: Ramazan Öncesi Taneyle Satılıyor!

Hurma Fiyatları Ağzımızın Tadını Bozdu: Ramazan Öncesi Taneyle Satılıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 14:11

Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan hazırlıklarına ise başladı. Marketlerde ve fırınlarda da hazırlıklar sürüyor. Her sene Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hurma ise bu sene resmen cep yakıyor. 

T24'ün aktardığına göre, Ramazan hurması artık taneyle satılmaya başladı.

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İslam alemi, kutsal ayların sonuncusu olan Ramazan için hazırlıklara başladı.

İslam alemi, kutsal ayların sonuncusu olan Ramazan için hazırlıklara başladı.

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 11 Mart Pazartesi günü sahura kalkacak. Ramazan'a az bir zaman kala, evlerde, marketlerde ve fırınlarda ise hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıklamıştı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıklamıştı.

Ramazan yaklaşırken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline gelen pide ve hurma fiyatları olmuştu.

Ramazana sayılı günler kala, pek çok çeşiti bulunan hurma da tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazana sayılı günler kala, pek çok çeşiti bulunan hurma da tezgahlardaki yerini aldı.

T24'ün aktardığına göre, Mısır Çarşısı'nda çeşit çeşit hurmalar alıcısıyla buluşuyor. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitlerin kilosu ise 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Dolara göre fiyatı belirlenen hurmanın kilogram fiyatı yükselince, artık hurmanın taneyle satışı da başladı.

Dolara göre fiyatı belirlenen hurmanın kilogram fiyatı yükselince, artık hurmanın taneyle satışı da başladı.

T24'ün aktardığına göre, Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL ve en pahalı tür olan Özel Medine hurması ise 620 TL olarak satışa sunuldu.

Jumbo hurmaların tanesi ise 10 TL ve 15 TL arasında.

"Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor."

"Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor."

Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapan Murat Üzümcü, hurma fiyatlarının dolarla belirlendiğine dikkat çekti. Bir müşterinin ise 'Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?' diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

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