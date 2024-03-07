Hurma Fiyatları Ağzımızın Tadını Bozdu: Ramazan Öncesi Taneyle Satılıyor!

Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Ramazan hazırlıklarına ise başladı. Marketlerde ve fırınlarda da hazırlıklar sürüyor. Her sene Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hurma ise bu sene resmen cep yakıyor.

T24'ün aktardığına göre, Ramazan hurması artık taneyle satılmaya başladı.