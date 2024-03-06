Halk Ekmek'te Ramazan Pidesinin Fiyatı Açıklandı: Fırınlara Göre Fark Büyük!
Halk Ekmek'te Ramazan Pidesinin Fiyatı Açıklandı: Fırınlara Göre Fark Büyük!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında 340 gramlık pidenin Halk Ekmek'te 10 TL'den satılacağını açıkladı.
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram ramazan pidesinin fiyatının 15 lira olacağını duyurmuştu.
Halk Ekmek'te ramazan pidesinin kaç liradan satılacağı da bugün belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında 340 gramlık pidenin Halk Ekmek'te 10 TL'den satılacağını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek pide fiyatına ilişkin paylaşımı 👇
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