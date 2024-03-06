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'Karaborsaya Düştü' İddiaları Gündem Olmuştu: Almanya Vizesi İçin Randevu Sistemi Değişti

'Karaborsaya Düştü' İddiaları Gündem Olmuştu: Almanya Vizesi İçin Randevu Sistemi Değişti

Almanya Vize
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 10:17

Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri vize için randevu alma sisteminin değiştiğini açıkladı. Yeni sistemde randevular kayıt oluşturulduktan sonra kronolojik sıra ile verilecek.

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Almanya, Türkiye'den yapılan vize başvurularında mevcut sistemde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Almanya, Türkiye'den yapılan vize başvurularında mevcut sistemde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi X hesabından duyuru yapıldı. Açıklamada, Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sisteminin değiştirildiği ve bundan böyle başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamasına geçildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi X hesabından duyuru yapıldı. Açıklamada, Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sisteminin değiştirildiği ve bundan böyle başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kaynak

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğ'nin açıklaması 👇

Yeni sistemde, vize başvurusu için öncelikle Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulacak.

Yeni sistemde, vize başvurusu için öncelikle Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulacak.

Söz konusu kaydın yapılmasının akabinde ise vize talebinde bulunan kişiye, kronolojik sırayla randevu oluşturulacak.

Bir süredir, aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi alma amacıyla başvuruda bulunan çok sayıda kişi, randevu alabilmek için çok uzun süre beklemekten muzdarip olduğunu ve yaşanan yoğunluğun yanında vize randevularının karaborsaya düştüğünü iddia ediyordu.

Bir süredir, aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi alma amacıyla başvuruda bulunan çok sayıda kişi, randevu alabilmek için çok uzun süre beklemekten muzdarip olduğunu ve yaşanan yoğunluğun yanında vize randevularının karaborsaya düştüğünü iddia ediyordu.

Randevunun ardından yaşanan süreçte ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Başvurular, bugüne dek olduğu gibi, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA üzerinden devam edecek.

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