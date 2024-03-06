'Karaborsaya Düştü' İddiaları Gündem Olmuştu: Almanya Vizesi İçin Randevu Sistemi Değişti
'Karaborsaya Düştü' İddiaları Gündem Olmuştu: Almanya Vizesi İçin Randevu Sistemi Değişti
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Almanya, Türkiye'den yapılan vize başvurularında mevcut sistemde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Konu ile ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi X hesabından duyuru yapıldı. Açıklamada, Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sisteminin değiştirildiği ve bundan böyle başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamasına geçildiği belirtildi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğ'nin açıklaması 👇
Yeni sistemde, vize başvurusu için öncelikle Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulacak.
Bir süredir, aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi alma amacıyla başvuruda bulunan çok sayıda kişi, randevu alabilmek için çok uzun süre beklemekten muzdarip olduğunu ve yaşanan yoğunluğun yanında vize randevularının karaborsaya düştüğünü iddia ediyordu.
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