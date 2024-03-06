Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Destek Sinyali Verdi
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Destek Sinyali Verdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 4'te 4 yapması yani önümüzdeki seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceğinin sinyalini verdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV özel yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Özgür Özel, yeniden aday olan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda destek vereceğinin sinyalini verdi.
Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu kazanırsa 4'te 4 yapacak. Ki canı gönülden istiyoruz, bekliyoruz. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ı anketlerde çok rahat yenen bir yöndeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için elimden geleni her şeyi yaparım."
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