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Uçakta Cinsel İlişki Arzusu Yeni Bir Sektör Doğurdu: Saati 1900 Dolardan Başlıyor!

Uçakta Cinsel İlişki Arzusu Yeni Bir Sektör Doğurdu: Saati 1900 Dolardan Başlıyor!

Uçak cinsel ilişki
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 11:34

Uçakta tuvaletinde cinsel ilişki skandallarının her yıl bir yenisi patlak verirken, haberleri fırsata çeviren bazı oluşumlar da ortaya çıktı. Las Vegas'ta ortaya çıkan bir şirket, uçakta cinsel ilişkiye girmek isteyen yolcular için saati 1900 dolardan hizmet veriyor. 

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında İngiliz bir çiftin uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmesi kriz çıkarmıştı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında İngiliz bir çiftin uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmesi kriz çıkarmıştı.

Uçak tuvaletinde ilişki yaşayan çift, İbiza'ya indiklerinde polis tarafından tutuklanmıştı.

Mandy Smith adlı eski bir uçuş görevlisi, 'Cabin Fever' adlı anı kitabında uçakta seksin kurgu dünyasıyla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyarak, 'Bavulum seyahat eden bir seks dükkânı gibiydi' diye yazması ise konuyu bir anda dünya basınının öne çıkan haberlerinden biri yaptı.

Günümüzde yükseklerde cinsel ilişki hayalleri kuran insanların talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış şirketlere talep de son dönemde giderek artıyor.

Günümüzde yükseklerde cinsel ilişki hayalleri kuran insanların talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış şirketlere talep de son dönemde giderek artıyor.

Bunlardan en bilineni ise şu an sadece Las Vegas'ta hizmet veren Love Cloud isimli şirket.

Love Cloud, uçakta cinsel ilişki yapmak isteyen müşterileri için, 30 dakikalık uçuş hizmetini 995 dolara, 1 saatlik uçuş hizmetini ise 1900 dolara satıyor.

Love Cloud, uçakta cinsel ilişki yapmak isteyen müşterileri için, 30 dakikalık uçuş hizmetini 995 dolara, 1 saatlik uçuş hizmetini ise 1900 dolara satıyor.

Love Cloud'dan hizmet alanların çoğunluğunu çiftler oluştursa da, şirket zaman zaman üç veya dört kişilik gruplar tarafından da rezerve edildiklerini açıkladı.

Uçuşlarda yerde bir şilte, kırmızı saten yastıklar ve yatak odasını pilottan ayıran bir perde bulunuyor.

Uçuşlarda yerde bir şilte, kırmızı saten yastıklar ve yatak odasını pilottan ayıran bir perde bulunuyor.

Hizmeti kiralayanlar uçağın ses sistemi için kendi çalma listelerini de yanında getirebiliyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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