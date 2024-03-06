Uçakta Cinsel İlişki Arzusu Yeni Bir Sektör Doğurdu: Saati 1900 Dolardan Başlıyor!

Uçak tuvaletinde ilişki yaşayan çift, İbiza'ya indiklerinde polis tarafından tutuklanmıştı.

Mandy Smith adlı eski bir uçuş görevlisi, 'Cabin Fever' adlı anı kitabında uçakta seksin kurgu dünyasıyla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyarak, 'Bavulum seyahat eden bir seks dükkânı gibiydi' diye yazması ise konuyu bir anda dünya basınının öne çıkan haberlerinden biri yaptı.