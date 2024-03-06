Uçakta Cinsel İlişki Arzusu Yeni Bir Sektör Doğurdu: Saati 1900 Dolardan Başlıyor!
Uçakta Cinsel İlişki Arzusu Yeni Bir Sektör Doğurdu: Saati 1900 Dolardan Başlıyor!
Uçakta tuvaletinde cinsel ilişki skandallarının her yıl bir yenisi patlak verirken, haberleri fırsata çeviren bazı oluşumlar da ortaya çıktı. Las Vegas'ta ortaya çıkan bir şirket, uçakta cinsel ilişkiye girmek isteyen yolcular için saati 1900 dolardan hizmet veriyor.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında İngiliz bir çiftin uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmesi kriz çıkarmıştı.
Günümüzde yükseklerde cinsel ilişki hayalleri kuran insanların talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış şirketlere talep de son dönemde giderek artıyor.
Love Cloud, uçakta cinsel ilişki yapmak isteyen müşterileri için, 30 dakikalık uçuş hizmetini 995 dolara, 1 saatlik uçuş hizmetini ise 1900 dolara satıyor.
Uçuşlarda yerde bir şilte, kırmızı saten yastıklar ve yatak odasını pilottan ayıran bir perde bulunuyor.
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