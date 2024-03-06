Fatih Altaylı, Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Üzerinden Açıkladı: "Milli Eğitimi Getirdikleri Hal Ortada"

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

'Son olarak bir yarışmacı üçün üç katından, ikinin iki katı çıkarılırsa kaç kalır sorusuna “maruz” kaldı.

Yani 9’dan 4 çıkarsa kaç kalırdı ve soru zaten ilk bölümü aşmak için en cühelaya göre hazırlanmış sorulardandı.

Yarışmacı bilemedi.

Telefonla İTÜ mühendislik mezunu arkadaşına sordu.

İTÜ’lü mühendis nereden çıkardı ise “23” dedi ve yarışmacı elendi.

22 senede milli eğitimin geldiği nokta işte budur, getirildiği nokta budur.'