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Fatih Altaylı, Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Üzerinden Açıkladı: "Milli Eğitimi Getirdikleri Hal Ortada"

Fatih Altaylı, Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Üzerinden Açıkladı: "Milli Eğitimi Getirdikleri Hal Ortada"

Fatih Altaylı Kim Milyoner Olmak İster Yusuf Tekin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 12:27

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın en zayıf halkasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunu belirterek, 'Milli eğitimi getirdikleri hali benim anlatmama gerek yok. İktidarın borazancıbaşı televizyonun ekranında, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, haftada bir gösteriyorlar zaten' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iktidarın en zayıf halkasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunu yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iktidarın en zayıf halkasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunu yazdı.

Fatih Altaylı, "Milli eğitimi getirdikleri hali benim anlatmama gerek yok. İktidarın borazancıbaşı televizyonun ekranında, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, haftada bir gösteriyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Milli eğitimi getirdikleri hali benim anlatmama gerek yok. İktidarın borazancıbaşı televizyonun ekranında, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, haftada bir gösteriyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: 

'Son olarak bir yarışmacı üçün üç katından, ikinin iki katı çıkarılırsa kaç kalır sorusuna “maruz” kaldı.

Yani 9’dan 4 çıkarsa kaç kalırdı ve soru zaten ilk bölümü aşmak için en cühelaya göre hazırlanmış sorulardandı.  

Yarışmacı bilemedi.

Telefonla İTÜ mühendislik mezunu arkadaşına sordu.

İTÜ’lü mühendis nereden çıkardı ise “23” dedi ve yarışmacı elendi.

22 senede milli eğitimin geldiği nokta işte budur, getirildiği nokta budur.'

Milli Eğitim Bakanı'nın "milli değerlere göre eğitimi yeniden organize edeceğiz" sözüne işaret eden Altaylı şöyle devam etti 👇

Milli Eğitim Bakanı'nın "milli değerlere göre eğitimi yeniden organize edeceğiz" sözüne işaret eden Altaylı şöyle devam etti 👇

"Milli değerler kod adıyla andığınız sistem, zannederim milli eğitimi yok etmek. 22 senede en başarılı olduğunuz konu bu oldu. Çok övündüğünüz bir iki konu da kendi kendini yetiştirmiş birkaç gencin omuzunda ilerliyor. Emin olun o da, şimdilik."

"Milli değerler kod adıyla andığınız sistem, zannederim milli eğitimi yok etmek. 22 senede en başarılı olduğunuz konu bu oldu. Çok övündüğünüz bir iki konu da kendi kendini yetiştirmiş birkaç gencin omuzunda ilerliyor. Emin olun o da, şimdilik."

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Yarışmanın ilgili bölümünde yaşananlar 👇

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