Fatih Altaylı, Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Üzerinden Açıkladı: "Milli Eğitimi Getirdikleri Hal Ortada"
Fatih Altaylı, Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Üzerinden Açıkladı: "Milli Eğitimi Getirdikleri Hal Ortada"
Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın en zayıf halkasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunu belirterek, 'Milli eğitimi getirdikleri hali benim anlatmama gerek yok. İktidarın borazancıbaşı televizyonun ekranında, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, haftada bir gösteriyorlar zaten' ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iktidarın en zayıf halkasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunu yazdı.
Fatih Altaylı, "Milli eğitimi getirdikleri hali benim anlatmama gerek yok. İktidarın borazancıbaşı televizyonun ekranında, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, haftada bir gösteriyorlar zaten" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı'nın "milli değerlere göre eğitimi yeniden organize edeceğiz" sözüne işaret eden Altaylı şöyle devam etti 👇
"Milli değerler kod adıyla andığınız sistem, zannederim milli eğitimi yok etmek. 22 senede en başarılı olduğunuz konu bu oldu. Çok övündüğünüz bir iki konu da kendi kendini yetiştirmiş birkaç gencin omuzunda ilerliyor. Emin olun o da, şimdilik."
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