Kişi Başı 2600 Lira! İstanbul'da Bazı Mekanların İftar Menüsü Fiyatları Dudak Uçuklattı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları, fitre fiyatı gibi her yıl gündem olan bir mesele yine araştırılmaya başladı. Restoranların iftar menüleri... Tabii artan gıda ve hizmet bu mekanlar İstanbul'da olunca fiyatlar iyice zirveye yerleşiyor. Bakalım megakentin gözde mekanlarında iftar menüleri ne durumda?