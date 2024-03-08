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Kişi Başı 2600 Lira! İstanbul'da Bazı Mekanların İftar Menüsü Fiyatları Dudak Uçuklattı

Kişi Başı 2600 Lira! İstanbul'da Bazı Mekanların İftar Menüsü Fiyatları Dudak Uçuklattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.03.2024 - 15:14

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları, fitre fiyatı gibi her yıl gündem olan bir mesele yine araştırılmaya başladı. Restoranların iftar menüleri... Tabii artan gıda ve hizmet bu mekanlar İstanbul'da olunca fiyatlar iyice zirveye yerleşiyor. Bakalım megakentin gözde mekanlarında iftar menüleri ne durumda?

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Fişekhane'de bulunan Zennup'ta iftar menüsü 2600 lira...

Fişekhane'de bulunan Zennup'ta iftar menüsü 2600 lira...

Menü şu şekilde.

Menü şu şekilde.

Bakırköy'ün gözde mekanlarından Şazeli Florya'da tek kişilik menü 1700 lira.

Bakırköy'ün gözde mekanlarından Şazeli Florya'da tek kişilik menü 1700 lira.

Yabancıların çokça ilgi gösterdiği Şazeli'de sahur menüleri de yer almakta.

Yabancıların çokça ilgi gösterdiği Şazeli'de sahur menüleri de yer almakta.

Gelelim karşıya... Boğaz'ın kenarında yer alan Yakamoz Kuleli'de fiyatlar 1700 Türk lirası.

Gelelim karşıya... Boğaz'ın kenarında yer alan Yakamoz Kuleli'de fiyatlar 1700 Türk lirası.
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Beykoz'un Boğaz kıyısına bakan Göksu semtinde yer alan mekanın iftar menüsü şu şekilde.

Beykoz'un Boğaz kıyısına bakan Göksu semtinde yer alan mekanın iftar menüsü şu şekilde.

Anadolu Yakası'nın popüler mekanlarından biri olan Pembe Yalı'nın iftar menüsü 2.150 liradan başlamakta.

Anadolu Yakası'nın popüler mekanlarından biri olan Pembe Yalı'nın iftar menüsü 2.150 liradan başlamakta.

Ünlülerin uğrak yeri Kuruçeşme'de yer alan The Market Bosphorus iftar menüsünü 2.450 TL olarak belirlemiş.

Ünlülerin uğrak yeri Kuruçeşme'de yer alan The Market Bosphorus iftar menüsünü 2.450 TL olarak belirlemiş.

Ziya Şark Sofrası ise Florya'nın bir diğer meşhur mekanı... İftar menüsü ise 1600 TL.

Ziya Şark Sofrası ise Florya'nın bir diğer meşhur mekanı... İftar menüsü ise 1600 TL.

Aynı hat üzerinde yer alan yöresel restoranlardan Görkem Kilis Sofrası 1450 liralık bir menü sunuyor.

Aynı hat üzerinde yer alan yöresel restoranlardan Görkem Kilis Sofrası 1450 liralık bir menü sunuyor.
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Çengelköy'de yer alan Ala 1878 ise listedeki diğer mekanlara kıyasla daha ekonomik bir menü sunup kişi başı 1245 TL talep ediyor.

Çengelköy'de yer alan Ala 1878 ise listedeki diğer mekanlara kıyasla daha ekonomik bir menü sunup kişi başı 1245 TL talep ediyor.

Rumelihisarı'nda boğaza karşı hizmet veren Lokma ise listede kişi başı 3 haneli iftar menüsü fiyatlandırması yapan tek restoran. Fiyat: 975 TL.

Rumelihisarı'nda boğaza karşı hizmet veren Lokma ise listede kişi başı 3 haneli iftar menüsü fiyatlandırması yapan tek restoran. Fiyat: 975 TL.
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Cehape Zihniyeti

kemal sunal'ın camekandan tavuğa ekmek bandığı haldeyiz, bize ne bunlardan? ben pide alamayacağım bu sene örneğin. ama yapacak bi şey yok milletimin bekası v... Devamını Gör

okisi

gereksiz fiyatlandırmalar herkes evinde yesin mis gibi bu ne la

Burak

Cebi paralı müslümanlarımız oruç tutmanın anlam ve faziletini bir gün anlayacak..

Deborah Crimson

tıklım tıklım dolular ve tüm rez.ler dolu