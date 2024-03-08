Kişi Başı 2600 Lira! İstanbul'da Bazı Mekanların İftar Menüsü Fiyatları Dudak Uçuklattı
Kişi Başı 2600 Lira! İstanbul'da Bazı Mekanların İftar Menüsü Fiyatları Dudak Uçuklattı
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları, fitre fiyatı gibi her yıl gündem olan bir mesele yine araştırılmaya başladı. Restoranların iftar menüleri... Tabii artan gıda ve hizmet bu mekanlar İstanbul'da olunca fiyatlar iyice zirveye yerleşiyor. Bakalım megakentin gözde mekanlarında iftar menüleri ne durumda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fişekhane'de bulunan Zennup'ta iftar menüsü 2600 lira...
Menü şu şekilde.
Bakırköy'ün gözde mekanlarından Şazeli Florya'da tek kişilik menü 1700 lira.
Yabancıların çokça ilgi gösterdiği Şazeli'de sahur menüleri de yer almakta.
Gelelim karşıya... Boğaz'ın kenarında yer alan Yakamoz Kuleli'de fiyatlar 1700 Türk lirası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beykoz'un Boğaz kıyısına bakan Göksu semtinde yer alan mekanın iftar menüsü şu şekilde.
Anadolu Yakası'nın popüler mekanlarından biri olan Pembe Yalı'nın iftar menüsü 2.150 liradan başlamakta.
Ünlülerin uğrak yeri Kuruçeşme'de yer alan The Market Bosphorus iftar menüsünü 2.450 TL olarak belirlemiş.
Ziya Şark Sofrası ise Florya'nın bir diğer meşhur mekanı... İftar menüsü ise 1600 TL.
Aynı hat üzerinde yer alan yöresel restoranlardan Görkem Kilis Sofrası 1450 liralık bir menü sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çengelköy'de yer alan Ala 1878 ise listedeki diğer mekanlara kıyasla daha ekonomik bir menü sunup kişi başı 1245 TL talep ediyor.
Rumelihisarı'nda boğaza karşı hizmet veren Lokma ise listede kişi başı 3 haneli iftar menüsü fiyatlandırması yapan tek restoran. Fiyat: 975 TL.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
kemal sunal'ın camekandan tavuğa ekmek bandığı haldeyiz, bize ne bunlardan? ben pide alamayacağım bu sene örneğin. ama yapacak bi şey yok milletimin bekası v... Devamını Gör
gereksiz fiyatlandırmalar herkes evinde yesin mis gibi bu ne la
Cebi paralı müslümanlarımız oruç tutmanın anlam ve faziletini bir gün anlayacak..
tıklım tıklım dolular ve tüm rez.ler dolu