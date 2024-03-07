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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.03.2024 - 18:39

Geçtiğimiz hafta timeline'ı neşelendiren gönderilerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çok iyi değil mi?

Çok iyi değil mi?
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Cidden benziyor.

Cidden benziyor.
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Sanat eseri

Sanat eseri
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Hiç yoktan iyidir.

Hiç yoktan iyidir.
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👇

👇
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Doğrusu budur.

Doğrusu budur.
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Tolga Karel'e özenmiş.

Tolga Karel'e özenmiş.
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Nerede bu adam?

Çok iyi etkinlik.

Çok iyi etkinlik.
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👇

👇
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Böyle şaka mı olur?

Böyle şaka mı olur?
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Bağımlılık yapıyor.

Bağımlılık yapıyor.
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Haksızsa haksız deyin.

Haksızsa haksız deyin.
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GK GY sil baştan.

GK GY sil baştan.
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Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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