Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta timeline'ı neşelendiren gönderilerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Çok iyi değil mi?
Cidden benziyor.
Sanat eseri
Hiç yoktan iyidir.
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Doğrusu budur.
Tolga Karel'e özenmiş.
Çok iyi etkinlik.
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Böyle şaka mı olur?
Bağımlılık yapıyor.
Haksızsa haksız deyin.
GK GY sil baştan.
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Haftaya görüşmek üzere 👋
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