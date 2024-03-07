"Bir Sarışından Daha İyi Ne Var" Sorusuna Gelen Mantık Dolu Cevaplar
"Bir Sarışından Daha İyi Ne Var" Sorusuna Gelen Mantık Dolu Cevaplar
Yeni adıyla X eski adıyla Twitter milyonlarca kişiye kafanıza takılan soruları sorabileceğiniz bir mecra... Ancak sorulan sorudan çok gelen yanıtların ilginçliği sorunun önüne geçebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafını paylaşarak bir soru sordu ve değişik yanıtlar aldı.
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Soru ve sorunun öznesi şöyle 👇
Gelen yanıtlar ise böyle 👇
Futbol tayfa oldukça aktif.
Farklı alternatifler de var.
Biraz da ekmek parası...
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Biraz da keyifçilik
Yazmayın şöyle şeyler.
Estoril mavi olacak bir de.
Kombo yapanlar da var.
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Rakipler de geldi.
Bu hayal de iyi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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