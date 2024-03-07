"Bir Sarışından Daha İyi Ne Var" Sorusuna Gelen Mantık Dolu Cevaplar

Yeni adıyla X eski adıyla Twitter milyonlarca kişiye kafanıza takılan soruları sorabileceğiniz bir mecra... Ancak sorulan sorudan çok gelen yanıtların ilginçliği sorunun önüne geçebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafını paylaşarak bir soru sordu ve değişik yanıtlar aldı.