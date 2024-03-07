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"Bir Sarışından Daha İyi Ne Var" Sorusuna Gelen Mantık Dolu Cevaplar

"Bir Sarışından Daha İyi Ne Var" Sorusuna Gelen Mantık Dolu Cevaplar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.03.2024 - 16:39

Yeni adıyla X eski adıyla Twitter milyonlarca kişiye kafanıza takılan soruları sorabileceğiniz bir mecra... Ancak sorulan sorudan çok gelen yanıtların ilginçliği sorunun önüne geçebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafını paylaşarak bir soru sordu ve değişik yanıtlar aldı.

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Soru ve sorunun öznesi şöyle 👇

Soru ve sorunun öznesi şöyle 👇
twitter.com

Gelen yanıtlar ise böyle 👇

Gelen yanıtlar ise böyle 👇
twitter.com

Futbol tayfa oldukça aktif.

Futbol tayfa oldukça aktif.
twitter.com

Farklı alternatifler de var.

Farklı alternatifler de var.
twitter.com

Biraz da ekmek parası...

Biraz da ekmek parası...
twitter.com
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Biraz da keyifçilik

Biraz da keyifçilik
twitter.com

Yazmayın şöyle şeyler.

Yazmayın şöyle şeyler.
twitter.com

Estoril mavi olacak bir de.

Estoril mavi olacak bir de.
twitter.com

Ne topçuydu be!

Kombo yapanlar da var.

Kombo yapanlar da var.
twitter.com
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Rakipler de geldi.

Rakipler de geldi.
twitter.com

Bu hayal de iyi.

Bu hayal de iyi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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