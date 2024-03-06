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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.03.2024 - 14:32

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Bugün de bunu öğrenmiş olduk.

Bugün de bunu öğrenmiş olduk.
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İmdat!

İmdat!
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%100 sonuç garantili diye mi baktırdın?

%100 sonuç garantili diye mi baktırdın?
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Vatan sana minnettar.

Vatan sana minnettar.
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Bu şakayı en son 20 yıl önce duymuştum.

Bu şakayı en son 20 yıl önce duymuştum.
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Nostalji zamanı 🤔

Nostalji zamanı 🤔

İş teklifi gibi olmuş.

İş teklifi gibi olmuş.
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Mesleği kötüye kullanmış.

Mesleği kötüye kullanmış.
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Damardan girmiş!

Damardan girmiş!
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İsim bulamayınca normal...

İsim bulamayınca normal...
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Bu kadar yeterli deyip kapatıyoruz.

Bu kadar yeterli deyip kapatıyoruz.
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