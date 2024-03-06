Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Bugün de bunu öğrenmiş olduk.
İmdat!
%100 sonuç garantili diye mi baktırdın?
Vatan sana minnettar.
Bu şakayı en son 20 yıl önce duymuştum.
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Nostalji zamanı 🤔
İş teklifi gibi olmuş.
Mesleği kötüye kullanmış.
Damardan girmiş!
İsim bulamayınca normal...
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Bu kadar yeterli deyip kapatıyoruz.
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