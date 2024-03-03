İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız başlayalım...
2. Sarma da yiyor olabilirdin.
3. Benim ex:
4. Bekliyorum ama gelmeyecek biliyorum.
5. 😂😂😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ah ah o kadar güzel ki...
7. Şöyle bi' ilişki. Amin.
8. Çok da öyle olmuyor ama...
9. İçimiz bi' hoş oluyor.
10. Bu benim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda