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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.03.2024 - 16:34

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Sarma da yiyor olabilirdin.

2. Sarma da yiyor olabilirdin.
twitter.com

3. Benim ex:

3. Benim ex:
twitter.com

4. Bekliyorum ama gelmeyecek biliyorum.

4. Bekliyorum ama gelmeyecek biliyorum.
twitter.com

5. 😂😂😂

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6. Ah ah o kadar güzel ki...

6. Ah ah o kadar güzel ki...
twitter.com

7. Şöyle bi' ilişki. Amin.

7. Şöyle bi' ilişki. Amin.
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8. Çok da öyle olmuyor ama...

9. İçimiz bi' hoş oluyor.

10. Bu benim:

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11. Haftaya görüşmek üzere.👋

11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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