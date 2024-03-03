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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.03.2024 - 14:00

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Aç kaldım."

2. "Aç kaldım."

3. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

3. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

4. "Açık renk pantolon çok mantıklı bir karar değilmiş."

4. "Açık renk pantolon çok mantıklı bir karar değilmiş."

5. "Sizce bana kaça patlar?"

5. "Sizce bana kaça patlar?"
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6. "2 saat uğraştığım çorbayı blender'dan geçirirken blender kırıldı."

6. "2 saat uğraştığım çorbayı blender'dan geçirirken blender kırıldı."

7. "En azından içini görmüş oldum."

7. "En azından içini görmüş oldum."

8. "Kulaklıklarımı bir yerlerde unutmuşum."

8. "Kulaklıklarımı bir yerlerde unutmuşum."

9. "Yeni yaptırdığım dolgu düştü."

9. "Yeni yaptırdığım dolgu düştü."

10. "Güne puanım sıfır."

10. "Güne puanım sıfır."
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11. 🥲🥲🥲

11. 🥲🥲🥲

12. "Anahtarım kırıldı."

12. "Anahtarım kırıldı."

13. "Tüm gün karıncalı su içmişim."

13. "Tüm gün karıncalı su içmişim."

14. "Şansıma söyleyecek söz bulamıyorum."

14. "Şansıma söyleyecek söz bulamıyorum."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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