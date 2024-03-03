Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Aç kaldım."
3. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."
4. "Açık renk pantolon çok mantıklı bir karar değilmiş."
5. "Sizce bana kaça patlar?"
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6. "2 saat uğraştığım çorbayı blender'dan geçirirken blender kırıldı."
7. "En azından içini görmüş oldum."
8. "Kulaklıklarımı bir yerlerde unutmuşum."
9. "Yeni yaptırdığım dolgu düştü."
10. "Güne puanım sıfır."
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11. 🥲🥲🥲
12. "Anahtarım kırıldı."
13. "Tüm gün karıncalı su içmişim."
14. "Şansıma söyleyecek söz bulamıyorum."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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