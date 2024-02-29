"Erkekler Neye Üzülür?" Sorusuna Cevap Olarak Tuttuğu Takıma Ait Anları Düşünen Fenomenin Viral Olan Videosu

YouTube'da 'Emirivriv' kanalında futbolun eğlenceli anlarını paylaşan, aynı isimle Instagram ve TikTok hesapları bulunan Emir Yazıcı'nın 'Erkekler de ağlar' paylaşımı viral oldu. Kız arkadaşının 'En son neye üzüldün ki sen?' sorusunda aklından geçen anları paylaşan Emre Yazıcı'nin videosu viral oldu.

Kaynak: Instagram / Emirivriv