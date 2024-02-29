"Erkekler Neye Üzülür?" Sorusuna Cevap Olarak Tuttuğu Takıma Ait Anları Düşünen Fenomenin Viral Olan Videosu
"Erkekler Neye Üzülür?" Sorusuna Cevap Olarak Tuttuğu Takıma Ait Anları Düşünen Fenomenin Viral Olan Videosu
YouTube'da 'Emirivriv' kanalında futbolun eğlenceli anlarını paylaşan, aynı isimle Instagram ve TikTok hesapları bulunan Emir Yazıcı'nın 'Erkekler de ağlar' paylaşımı viral oldu. Kız arkadaşının 'En son neye üzüldün ki sen?' sorusunda aklından geçen anları paylaşan Emre Yazıcı'nin videosu viral oldu.
Kaynak: Instagram / Emirivriv
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"Erkekler neye üzülür?" başlığıyla paylaşılan videoda, kızların erkek arkadaşlarına sık sık sordukları sorular yer aldı.
"Duygusuzsunuz. Siz hepiniz aynısınız. En son neye üzüldün ki?" sitemlerinin ardından tek başına kalan erkek, en son üzüldüğü anı hatırladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Benfica ile karşılaştığı ve Baroni'nin kaçırdığı penaltı zihninde canlandı. Neredeyse 13 yıl olmuş...
İşte o paylaşım👇
Videoya gelen yorumlar şöyleydi👇
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