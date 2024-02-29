İlkin Aydın ile Fernando Muslera'nın Bir Araya Geldiği Görüntüler Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını bir kez daha onurlandırmak adına düzenlenen Engelsiz Aslanlar Balosu, Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte voleybolcu İlkin Aydın ile Muslera'nın bir araya geldiği anlar çok beğenildi.