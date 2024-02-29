İlkin Aydın ile Fernando Muslera'nın Bir Araya Geldiği Görüntüler Beğeni Yağmuruna Tutuldu
İlkin Aydın ile Fernando Muslera'nın Bir Araya Geldiği Görüntüler Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını bir kez daha onurlandırmak adına düzenlenen Engelsiz Aslanlar Balosu, Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte voleybolcu İlkin Aydın ile Muslera'nın bir araya geldiği anlar çok beğenildi.
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Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda düzenlenen Engelsiz Aslanlar Balosu sevilen isimleri bir araya getirdi.
Galatasaray'ın sevilen voleybolcusu İlkin Aydın, takım arkadaşlarıyla birlikte etkinlikte yerini aldı.
Gecenin en dikkat çeken anlarında ise İlkin Aydın ile Fernanda Muslera vardı.
Galatasaray takımının yaşayan efsanesi Muslera ile İlkin Aydın bir araya geldi.
Sosyal medyada çok konuşulan anlar beğenileri topladı.
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İlkin Aydın'ın "the captain" başlıklı paylaşımına gelen yorumlar şöyleydi👇
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