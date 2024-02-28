Voleybolun Efsanesi Neslihan Demir ile Sevgilisi Batuhan Çelik'in Paylaşımları Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Türk voleybolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Neslihan Demir, hem özel yaşamıyla hem de sporcu kişiliğiyle hepimizin gözbebeği konumunda. Batuhan Çelik ile birlikteliğini sürdüren Neslihan Demir yapmış olduğu paylaşımlarla her hafta aşka olan inancımızı tazeliyor. Neslihan Demir ve sevgilisi Batuhan Çelik'in paylaşımlarına birlikte bakalım!