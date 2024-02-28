Voleybolun Efsanesi Neslihan Demir ile Sevgilisi Batuhan Çelik'in Paylaşımları Aşka İnancınızı Tazeleyecek
Voleybolun Efsanesi Neslihan Demir ile Sevgilisi Batuhan Çelik'in Paylaşımları Aşka İnancınızı Tazeleyecek
Türk voleybolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Neslihan Demir, hem özel yaşamıyla hem de sporcu kişiliğiyle hepimizin gözbebeği konumunda. Batuhan Çelik ile birlikteliğini sürdüren Neslihan Demir yapmış olduğu paylaşımlarla her hafta aşka olan inancımızı tazeliyor. Neslihan Demir ve sevgilisi Batuhan Çelik'in paylaşımlarına birlikte bakalım!
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Türk voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir, şu an milyonlarca kız çocuğunun voleybolu sevme sebebi.
Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını taşıma şerefine erişmiş harika bir sporcu kendiler. Hem saha içinde hem de saha dışında gıptayla baktığımız bir karakter.
Neslihan Demir ile sevgilisi Batuhan Çelik ise en çok beğenilen çiftlerin başında yer alıyor.
Demir-Çelik çiftinin neredeyse her paylaşımı birbirinden tatlı❤️
Birtakım diz çöktürme olayları yaşandı...
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Gürültüde birbirlerinde sessizliği buldular.
Gittikleri her yere enerjilerini götürüyorlar.
OBEB ile OKEK gibi takılan çiftimize mutluluklar diliyoruz🧿
Türkiye'nin en güzel çifti diyebilir miyiz? Enişte biraz Tom Hardy'e benzemiyor mu?
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