Tarzını Değiştiren Melissa Vargas'ın Son Hali Hayranları Tarafından Çok Beğenildi!
Tarzını Değiştiren Melissa Vargas'ın Son Hali Hayranları Tarafından Çok Beğenildi!
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı olan Melissa Vargas, değiştirdiği tarzıyla çok beğenildi. Saçlarını ören Melissa Vargas'ın son hali hayranları tarafından tam not aldı.
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Sezon ortasında Çin'den Fenerbahçe'ye dönen Melissa Vargas sakatlığının ardından takımla çalışmaya başladı.
Omuz sakatlığı sebebiyle uzun süredir parkelere çıkamayan Melissa Vargas, bu kez değiştirdiği imajıyla taraftarlarının dikkatini çekti.
Saçlarını ördüren Melissa Vargas'ın imaj değişikliği çok beğenildi.
Daha önce de sürekli saçlarını değiştiren Vargas'ın örgüleri "Savaşçı modunu açtı" diye yorumlandı.
İşte Melissa Vargas'ın son hali👇
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Gelen yorumlar şöyleydi👇
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Siz de yeni tarzını beğendiniz mi?
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