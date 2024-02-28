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Paola Egonu Kendisine Irkçı Söylemlerde Bulundan General Roberto Vannaci'ye Dava Açtı

Paola Egonu Kendisine Irkçı Söylemlerde Bulundan General Roberto Vannaci'ye Dava Açtı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.02.2024 - 15:46

İtalyan voleybolunun yıldız ismi Paola Egonu, General Roberto Vannacci'ye ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Kaynak: https://twitter.com/Temmzvolley
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Geçtiğimiz yıl ülkemizde Vakıfbank forması giyen şu anda da kariyerine Vero Volley Milano'da devam eden Egonu, İtalyan General Roberto Vannacci'ye dava açtı.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde Vakıfbank forması giyen şu anda da kariyerine Vero Volley Milano'da devam eden Egonu, İtalyan General Roberto Vannacci'ye dava açtı.

Vannacci, kendi yayınladığı "Dünya Tepetaklak" adlı kitabında homofobik ve ırkçı ifadelere yer vermiş ardından da bulunduğu görevlerden alınmıştı.

Vannacci, kendi yayınladığı "Dünya Tepetaklak" adlı kitabında homofobik ve ırkçı ifadelere yer vermiş ardından da bulunduğu görevlerden alınmıştı.

55 yaşındaki asker, kitabında Egonu hakkında "Vatandaşlık olarak İtalyan olmasına rağmen, bedensel özelliklerinin İtalyan ulusunu temsil etmediği açıktır." demişti.

55 yaşındaki asker, kitabında Egonu hakkında "Vatandaşlık olarak İtalyan olmasına rağmen, bedensel özelliklerinin İtalyan ulusunu temsil etmediği açıktır." demişti.

Savcının dosyayı kapatmayı tercih ettiği ancak 25 yaşındaki voleybolcunun bu duruma itiraz ettiği söylendi.

Savcının dosyayı kapatmayı tercih ettiği ancak 25 yaşındaki voleybolcunun bu duruma itiraz ettiği söylendi.

Dosyanın kapatılıp kapatılmayacağına veya general hakkındaki yasal süreçlerin nasıl sonlanacağına yakın zamanda karar verilmesi bekleniyor.

Dosyanın kapatılıp kapatılmayacağına veya general hakkındaki yasal süreçlerin nasıl sonlanacağına yakın zamanda karar verilmesi bekleniyor.
minio.yalispor.com.tr
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