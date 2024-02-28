Paola Egonu Kendisine Irkçı Söylemlerde Bulundan General Roberto Vannaci'ye Dava Açtı
Paola Egonu Kendisine Irkçı Söylemlerde Bulundan General Roberto Vannaci'ye Dava Açtı
Kaynak: https://twitter.com/Temmzvolley
İtalyan voleybolunun yıldız ismi Paola Egonu, General Roberto Vannacci'ye ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla dava açtı.
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Geçtiğimiz yıl ülkemizde Vakıfbank forması giyen şu anda da kariyerine Vero Volley Milano'da devam eden Egonu, İtalyan General Roberto Vannacci'ye dava açtı.
Vannacci, kendi yayınladığı "Dünya Tepetaklak" adlı kitabında homofobik ve ırkçı ifadelere yer vermiş ardından da bulunduğu görevlerden alınmıştı.
55 yaşındaki asker, kitabında Egonu hakkında "Vatandaşlık olarak İtalyan olmasına rağmen, bedensel özelliklerinin İtalyan ulusunu temsil etmediği açıktır." demişti.
Savcının dosyayı kapatmayı tercih ettiği ancak 25 yaşındaki voleybolcunun bu duruma itiraz ettiği söylendi.
Dosyanın kapatılıp kapatılmayacağına veya general hakkındaki yasal süreçlerin nasıl sonlanacağına yakın zamanda karar verilmesi bekleniyor.
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