Futbol Takımları Logoları Testinde 10/10 Yapabilecek Misin?

Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG logolarını babaanneleriniz de biliyor. Futbol takımlarının logolarından 10/10 yapacak bir futbol hastası aramaktayız. İşini şansa bırakmayıp her soruya kendisini verecek, bilemediğini arkadaşlara soracak kişiler buradaysa teste başlıyoruz!