Futbol Takımları Logoları Testinde 10/10 Yapabilecek Misin?
Futbol Takımları Logoları Testinde 10/10 Yapabilecek Misin?
Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG logolarını babaanneleriniz de biliyor. Futbol takımlarının logolarından 10/10 yapacak bir futbol hastası aramaktayız. İşini şansa bırakmayıp her soruya kendisini verecek, bilemediğini arkadaşlara soracak kişiler buradaysa teste başlıyoruz!
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1. Babaannelerimiz üzülmesin, onlar da testi çözsün. Bu logo hangi takıma ait?
2. İtalya'ya gidelim. 1893 yılında kurulan takımın logosunu bulabilecek misin?
3. En klas logolardan birisi. Bu hangi takıma ait?
4. Bu harika logoyu bilebilecek misiniz? (Takım ismi logoda yer aldığı için şerit çektik)
5. Colo-Colo takımı hangi ülkeden?
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6. Bu sade tasarıma sahip olan logo hangi Brezilya takımına ait?
7. Cristiano Ronaldo'nun memleketine, Portekiz'e uzanalım.
8. Atletico Madrid'in logosunda soru işaretiyle gösterdiğimiz alanda hangi hayvanın resmi var?
9. Komşumuzdan ne kadar haberdarız? Bulgaristan'a geçelim.
10. Bu muhteşem logoya sahip takım kim?
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