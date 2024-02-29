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Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin Adını Duyunca Taraftara Yaptığı Uygunsuz Hareket Cezasız Kalmadı

Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin Adını Duyunca Taraftara Yaptığı Uygunsuz Hareket Cezasız Kalmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 14:09

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından yaptığı hareketle gündem olmuştu. Taraftarların Messi'nin adını anması üzerine uygunsuz bir harekette bulunan Ronaldo'ya cezaya verildi. 

Kaynak: Sözcü

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından taraftarla yaptığı bir hareketle gündeme gelmişti.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından taraftarla yaptığı bir hareketle gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi cezasız kalmadı.

Ronaldo, karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Messi'nin adını haykıran rakip taraftarlara karşı uygunsuz bir harekette bulunmuştu.

Ronaldo, karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Messi'nin adını haykıran rakip taraftarlara karşı uygunsuz bir harekette bulunmuştu.

Ronaldo, yaptığı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sözcü'nün aktardığına göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Ronaldo'ya ceza verildiği açıklandı.

Ronaldo, bu hareketinden ötürü bir maç men cezası aldı. Ayrıca yıldız isme para cezası da uygulandı.

Ronaldo, bu hareketinden ötürü bir maç men cezası aldı. Ayrıca yıldız isme para cezası da uygulandı.

Bu uygunsuz hareket üzerine Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne de 20 bin Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildi.

Ronaldo, bu hareketin üzerine kendisini "Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" diyerek savunmuştu.

Ronaldo, bu hareketin üzerine kendisini "Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" diyerek savunmuştu.

'Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum.' diyen Ronaldo, cezadan ise kurtulamadı.

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