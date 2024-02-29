Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin Adını Duyunca Taraftara Yaptığı Uygunsuz Hareket Cezasız Kalmadı
Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin Adını Duyunca Taraftara Yaptığı Uygunsuz Hareket Cezasız Kalmadı
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından yaptığı hareketle gündem olmuştu. Taraftarların Messi'nin adını anması üzerine uygunsuz bir harekette bulunan Ronaldo'ya cezaya verildi.
Kaynak: Sözcü
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından taraftarla yaptığı bir hareketle gündeme gelmişti.
Ronaldo, karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Messi'nin adını haykıran rakip taraftarlara karşı uygunsuz bir harekette bulunmuştu.
Ronaldo, bu hareketinden ötürü bir maç men cezası aldı. Ayrıca yıldız isme para cezası da uygulandı.
Ronaldo, bu hareketin üzerine kendisini "Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" diyerek savunmuştu.
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