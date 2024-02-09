Cristiano Ronaldo "Messi" Tezahüratları Eşliğinde Atılan Al Hilal Atkısını Şortunun İçine Sokup Geri Fırlattı
Cristiano Ronaldo "Messi" Tezahüratları Eşliğinde Atılan Al Hilal Atkısını Şortunun İçine Sokup Geri Fırlattı
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal - Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi. Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız, maç sonunda çok konuşulan bir harekete imza attı.
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Başkent Riyad'ın ev sahipliği yaptığı mücadelede kupaya uzanan taraf Al Hilal oldu. Galibiyeti getiren goller, 17.dakikada Sergey Milinkovic-Savic ve 30.dakikada Salim ed- Devseri'den geldi.
Ronaldo, bir kupaya daha veda ederken maç sonundaki hareketiyle gündeme geldi. Portekizli, soyunma odasına doğru giderken kendisine atılan rakip takım atkısını şortunun içine soktu ve fırlattı.
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