Cristiano Ronaldo "Messi" Tezahüratları Eşliğinde Atılan Al Hilal Atkısını Şortunun İçine Sokup Geri Fırlattı

Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal - Al Nassr, özel olarak düzenlenen Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi. Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız, maç sonunda çok konuşulan bir harekete imza attı.