Ciddi Sakatlıktan Kıl Payı Kurtuldu! PSG'nin Yıldız Futbolcusu Kylian Mbappe'ye Yapılan Sert Faul
Ciddi Sakatlıktan Kıl Payı Kurtuldu! PSG'nin Yıldız Futbolcusu Kylian Mbappe'ye Yapılan Sert Faul
Fransa Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Brest karşı karşıya geldi. Mücadelede Kylian Mbappe'ye yapılan faul, ağızları açık bıraktı. Yıldız futbolcu, ciddi bir sakatlık yaşayabilirdi ama korkulan olmadı.
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PSG, ev sahipliğinde oynanan maçı, 3-1'lik skorla kazanarak adını çeykrek finale yazdırdı.
Paris temsilcisine turu getiren golleri 34. dakikada Kylian Mbappe, 37. dakikada Danilo Pereira ile 90. dakikada Goncalo Matias Ramos kaydetti. Brest'in tek sayısı 65. dakikada Steve Mounie'den geldi.
Brest'te Lilian Brassier, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın sebebei ise Mbappe'ye yaptığı fauldü. 25 yaşındaki futbolcu, bu müdahaleye rağmen oyuna devam etti.
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