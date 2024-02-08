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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 21:08

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Lig aşamasının maçları, 5-10 Eylül ve 14-19 Kasım 2024'te oynanacak.

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UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapıldı. B Ligi'nde yer alacak A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapıldı. B Ligi'nde yer alacak A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.

B Ligi'nde yer alan ve 4. torbadan kura çekimine katılan A Milli Takım, 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

B Ligi'nde yer alan ve 4. torbadan kura çekimine katılan A Milli Takım, 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

Vincento Montella yönetimindeki takımımız A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Vincento Montella yönetimindeki takımımız A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.
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Kılıç

eyyt galler eyy izlanda eyyy karadağ..

Kılıç

bu arada hava olmadın ama karadağ büyükelçidi arkadaşımdır

Otto Skorzeny

Başarılar Milli Takım sonu güzel olsun