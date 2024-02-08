A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Lig aşamasının maçları, 5-10 Eylül ve 14-19 Kasım 2024'te oynanacak.
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UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapıldı. B Ligi'nde yer alacak A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu.
B Ligi'nde yer alan ve 4. torbadan kura çekimine katılan A Milli Takım, 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Vincento Montella yönetimindeki takımımız A Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.
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eyyt galler eyy izlanda eyyy karadağ..
bu arada hava olmadın ama karadağ büyükelçidi arkadaşımdır
Başarılar Milli Takım sonu güzel olsun