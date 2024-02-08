Fenerbahçe'de Batshuayi ve King'in Gözlük Trendine Serdar Aziz de Katıldı
Fenerbahçe'de Batshuayi ve King'in Gözlük Trendine Serdar Aziz de Katıldı
Joshua King ve Michy Batshuayi, geçtiğimiz hafta oynanan Antalayspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya gözlüklerle çıkmış o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Gaziantep maçının ardındansa Batshuayi'nin gözlüğü Serdar Aziz'e gitti.
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin golleri ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Galibiyetin ardından soyunma odasında sevinç hakimken Belçikalı golcü, sosyal medya hesabından gözlüğünü Serdar Aziz'in taktığı bir fotoğrafı paylaşı.
Michy Batshuayi'nin Antalyaspor maçı öncesinde King ile ekranlara gelen görüntüsü hem taraftarların beğenisini kazanmış hem de güldürmüştü.
Paylaşım sosyal medyada yine büyük ilgi gördü 👇
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