Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ülkemizden 3 Takım İlk 30'a Girdi: FourFourTwo Dergisine Göre Dünyanın En Büyük Futbol Kulüpleri

Ülkemizden 3 Takım İlk 30'a Girdi: FourFourTwo Dergisine Göre Dünyanın En Büyük Futbol Kulüpleri

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 17:53

FourFourTwo dergisinin belirlediği kriterlerle göre dünyanın en büyük futbol kulüplerini belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listede kulüplerimiz en değerli ilk 30 kulüp arasında yer almayı başardı. FourFourTwo dergisine göre dünyanın en büyük kulüplerine birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Real Madrid.

1. Real Madrid.

2. Barcelona.

2. Barcelona.

3. Manchester United.

3. Manchester United.

4. Bayern Münih.

4. Bayern Münih.

5. Liverpool.

5. Liverpool.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Juventus.

6. Juventus.

7. Milan.

7. Milan.

8. Manchester City.

8. Manchester City.

9. Chelsea.

9. Chelsea.

10. Inter.

10. Inter.
İçeriğin Devamı Aşağıda

22. Galatasaray.

22. Galatasaray.

26. Fenerbahçe.

26. Fenerbahçe.

30. Beşiktaş.

30. Beşiktaş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?