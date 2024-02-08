Ülkemizden 3 Takım İlk 30'a Girdi: FourFourTwo Dergisine Göre Dünyanın En Büyük Futbol Kulüpleri

FourFourTwo dergisinin belirlediği kriterlerle göre dünyanın en büyük futbol kulüplerini belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listede kulüplerimiz en değerli ilk 30 kulüp arasında yer almayı başardı. FourFourTwo dergisine göre dünyanın en büyük kulüplerine birlikte göz atalım.