Hakemi Aldatan Futbolcular Yandı! Futbolda "Mavi Kart" Dönemi Başlıyor
Hakemi Aldatan Futbolcular Yandı! Futbolda "Mavi Kart" Dönemi Başlıyor
Futbolcuların hakemi aldatma ve şiddetli itirazlar konusundaki sorunlara çözüm arayışları devam ederken, ilginç bir öneri ortaya atıldı. Futbolda 'mavi kart' dönemi başlıyor.
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The Telegraph'ın bildirdiğine göre, hakemi aldatmaya yönelik eylemlerde bulunan veya şiddetli itirazlarda bulunan futbolcuların gelecekte "mavi kart" göreceği belirtiliyor.
Mavi kart gören oyuncuların cezası, saha kenarında 10 dakika beklemek olacak.
Futbolda şu ana kadar sarı ve kırmızı kartlar kullanılırken, sarı kart genellikle kural ihlali yapan oyuncuya hakemin uyarısı için kırmızı kart ise ciddi kural ihlallerinde ceza olarak veriliyor.
Ancak, bu yeni öneriyle birlikte futbol sahalarında mavi kartın da yer alması, oyuncuların fair play ve disiplin konusunda daha fazla sorumluluk almasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Sizce mavi kart, futbolun seyir zevkini olumlu yönde etkiler mi?
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