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Furkan Korkmaz Takaslandı: NBA'de Yeni Takımına Katılıyor!

Furkan Korkmaz Takaslandı: NBA'de Yeni Takımına Katılıyor!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:42

NBA'de forma giyen milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz, 2016'da kendisini draft eden ve yıllardır formasını giydiği Philadelphia 76ers tarafından takaslandı. Furkan Korkmaz'ın NBA'deki yeni takımı belli oldu.

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NBA’de uzun süredir Philadelphia 76ers formasını giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

NBA’de uzun süredir Philadelphia 76ers formasını giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz’ı Indiana Pacers‘a takasladı.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz’ı Indiana Pacers‘a takasladı.

Sixers, Furkan’ın yanı sıra Marcus Morris’i ve üç adet 2. tur Draft hakkını da Pacers‘a verdi.

Sixers, Furkan’ın yanı sıra Marcus Morris’i ve üç adet 2. tur Draft hakkını da Pacers‘a verdi.

Adrian Wojnarowski haberi böyle duyurdu👇

Adrian Wojnarowski haberi böyle duyurdu👇
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Indiana Pacers, Buddy Hield'ı Philadelphia'ya gönderecek.

Indiana Pacers, Buddy Hield'ı Philadelphia'ya gönderecek.
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