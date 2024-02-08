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Fenerbahçeli Taraftarlar Penaltı Noktasını Koruyan Leonardo Bonucci'ye Bir Kez Daha Hayran Kaldı

Fenerbahçeli Taraftarlar Penaltı Noktasını Koruyan Leonardo Bonucci'ye Bir Kez Daha Hayran Kaldı

futbol Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.02.2024 - 21:30

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 mücadelesinde Gaziantep FK engelini aşarak adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leonardo Bonucci ise liderliği ile sarı-lacivertli taraftarların kalbinde şimdiden taht kurmayı başardı.

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Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
media.fenerbahce.org

Karşılaşmanın golleri, Michy Basthuayi'den geldi. Belçikalı forvet, ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın golleri, Michy Basthuayi'den geldi. Belçikalı forvet, ilk golünü penaltıdan kaydetti.
media.fenerbahce.org

Gol öncesinde ise Leonardo Bonucci'nin penaltı noktasına müdahale edilmesin diye oradan ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Tecrübelin forvetin henüz çok kısa sürede ortaya koyduğu karakter, beğeni topladı 👇

Tecrübelin forvetin henüz çok kısa sürede ortaya koyduğu karakter, beğeni topladı 👇
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