Fenerbahçeli Taraftarlar Penaltı Noktasını Koruyan Leonardo Bonucci'ye Bir Kez Daha Hayran Kaldı
Fenerbahçeli Taraftarlar Penaltı Noktasını Koruyan Leonardo Bonucci'ye Bir Kez Daha Hayran Kaldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 mücadelesinde Gaziantep FK engelini aşarak adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leonardo Bonucci ise liderliği ile sarı-lacivertli taraftarların kalbinde şimdiden taht kurmayı başardı.
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Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın golleri, Michy Basthuayi'den geldi. Belçikalı forvet, ilk golünü penaltıdan kaydetti.
Tecrübelin forvetin henüz çok kısa sürede ortaya koyduğu karakter, beğeni topladı 👇
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