Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Tuvaletlerde Yemek Yaparak Midemizi Ağzımıza Getiren Adam Bu Kez de Uçak Tuvaletinde Yemek Pişirdi

Tuvaletlerde Yemek Yaparak Midemizi Ağzımıza Getiren Adam Bu Kez de Uçak Tuvaletinde Yemek Pişirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:57

İnternet sahiden de ucu bucağı olmayan bir yer. En nihayetinde kim bütün uğraşı farklı tuvaletlerde yemek pişirmek olan birini görmeyi bekler ki? Ancak TikTok sağ olsun bunu da görmedik diyemiyoruz.

Kaynak

Gelin önce sizi en büyük tutkusu tuvaletlerde yemek yapmak olan bu garip adamla tanıştıralım.

Gelin önce sizi en büyük tutkusu tuvaletlerde yemek yapmak olan bu garip adamla tanıştıralım.

'Barfly7777' adıyla farklı sosyal medya platformlarında içerikler üreten bu kullanıcı 'banyo şefi' olarak tanımlıyor.

"Berbat bir fikrim var diye başladığı videosunda ise çıtayı adeta arşa çıkarttı!

"Berbat bir fikrim var diye başladığı videosunda ise çıtayı adeta arşa çıkarttı!

Kendisinin parlak fikri ise uçak tuvaletinde yemek pişirmek! Yanında getirdiği malzemelerin yanında uçakta verilen bulantın torbalarını da yanına alarak tuvalete giren adam sonrasında ise işe koyuldu.

Bu düzeneğin lavaboyu dezenfekte etmek için olduğunu sanıyorsanız baştan söyleyelim, bu naiflik ile sizi bu hayatta çok üzerler...

Bu düzeneğin lavaboyu dezenfekte etmek için olduğunu sanıyorsanız baştan söyleyelim, bu naiflik ile sizi bu hayatta çok üzerler...

2 adet 6v pili bağladığı şeyle suyu haşlama sıcaklığına getiren tuvalet şefimiz daha sonrasında ise karideslerini suya salıyor.

Elleriyle lavabonun içinde harç yoğurduğu şu sahnede kusmuş olabiliriz. Hemen toparlanıp dönüyoruz.

Elleriyle lavabonun içinde harç yoğurduğu şu sahnede kusmuş olabiliriz. Hemen toparlanıp dönüyoruz.

Yani şu saatten sonra ne diyebiliriz ki... Yazıklar olsun ve afiyet olsun arasında gidip geliyoruz.

Yani şu saatten sonra ne diyebiliriz ki... Yazıklar olsun ve afiyet olsun arasında gidip geliyoruz.

Bizden daha güçlü bir mideniz varsa buyurun tüm bu süreci bir de kendi gözlerinizle görün.

Bu gastronomi felaketinin ardından ise diğer kullanıcılardan farklı yorumlar geldi.

Bu gastronomi felaketinin ardından ise diğer kullanıcılardan farklı yorumlar geldi.

'75 ml'lik saf vanilya özütü şişemi alıyorlar ama bir dizi kablolu pil ve ısıtma elemanı getirmenize izin veriliyor.'

"Bir adamın çeşitli kablolara ve elektronik cihazlara bağlı 6v pil ile tuvalete girdiğini hayal edin."

"Bir adamın çeşitli kablolara ve elektronik cihazlara bağlı 6v pil ile tuvalete girdiğini hayal edin."

"Hiçbir yorumun o lavabodaki potansiyel milyonlarca mikropla ilgili olmaması beni endişelendiriyor."

"Hiçbir yorumun o lavabodaki potansiyel milyonlarca mikropla ilgili olmaması beni endişelendiriyor."

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?