Tuvaletlerde Yemek Yaparak Midemizi Ağzımıza Getiren Adam Bu Kez de Uçak Tuvaletinde Yemek Pişirdi

İnternet sahiden de ucu bucağı olmayan bir yer. En nihayetinde kim bütün uğraşı farklı tuvaletlerde yemek pişirmek olan birini görmeyi bekler ki? Ancak TikTok sağ olsun bunu da görmedik diyemiyoruz.Kaynak'Barfly7777' adıyla farklı sosyal medya platformlarında içerikler üreten bu kullanıcı 'banyo şefi' olarak tanımlıyor.Kendisinin parlak fikri ise uçak tuvaletinde yemek pişirmek! Yanında getirdiği malzemelerin yanında uçakta verilen bulantın torbalarını da yanına alarak tuvalete giren adam sonrasında ise işe koyuldu.2 adet 6v pili bağladığı şeyle suyu haşlama sıcaklığına getiren tuvalet şefimiz daha sonrasında ise karideslerini suya salıyor.'75 ml'lik saf vanilya özütü şişemi alıyorlar ama bir dizi kablolu pil ve ısıtma elemanı getirmenize izin veriliyor.'