Topladığı Kertenkeleleri Canlı Canlı Pişirdikten Sonra Afiyetle Yiyen Genç Mideleri Altüst Etti

Dünya üzerindeki her bir ülkenin kendine has bir yemek kültürü bulunmakta. Bu kültürler, o ülkenin coğrafi konumu, tarihçesi, sosyal yapısı ve hatta iklim koşulları gibi birçok faktörden etkilenir. Her ülkenin, alışmayanlar için çok tuhaf olan yemekleri muhakkak vardır.
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Bir gencin, topladığı kertenkelelerle yaptığı ilginç yemek sosyal medyada viral oldu.
Kertenkeleleri canlı canlı pişirip büyük bir iştahla yiyen gencin o anları mideleri altüst etti.
İşte o video;
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