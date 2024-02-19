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Topladığı Kertenkeleleri Canlı Canlı Pişirdikten Sonra Afiyetle Yiyen Genç Mideleri Altüst Etti

Topladığı Kertenkeleleri Canlı Canlı Pişirdikten Sonra Afiyetle Yiyen Genç Mideleri Altüst Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:36

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Dünya üzerindeki her bir ülkenin kendine has bir yemek kültürü bulunmakta. Bu kültürler, o ülkenin coğrafi konumu, tarihçesi, sosyal yapısı ve hatta iklim koşulları gibi birçok faktörden etkilenir. Her ülkenin, alışmayanlar için çok tuhaf olan yemekleri muhakkak vardır.

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Bir gencin, topladığı kertenkelelerle yaptığı ilginç yemek sosyal medyada viral oldu.

Bir gencin, topladığı kertenkelelerle yaptığı ilginç yemek sosyal medyada viral oldu.

Kertenkeleleri canlı canlı pişirip büyük bir iştahla yiyen gencin o anları mideleri altüst etti.

Kertenkeleleri canlı canlı pişirip büyük bir iştahla yiyen gencin o anları mideleri altüst etti.

İşte o video;

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