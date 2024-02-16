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Bir Vatandaş Tarafından Kaydedildi: Nazilli'de Kilolarca Sucuğun Bir Çöp Kutusu ile Taşınması Tepki Çekti

Bir Vatandaş Tarafından Kaydedildi: Nazilli'de Kilolarca Sucuğun Bir Çöp Kutusu ile Taşınması Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 18:23

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Gıda hijyen kurallarına uyulması, hem tüketicilerin sağlığı hem de gıda sektöründe kalite ve güvenilirliğin sağlanması açısından oldukça önemli. Fakat gıda üretim ya da taşında süreçlerinde imza atılan skandallara sık sık rastlıyoruz.

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Aydın, Nazilli'de kilolarca sucuğun bir çöp kutusu ile taşındığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Aydın, Nazilli'de kilolarca sucuğun bir çöp kutusu ile taşındığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Et ürünlerinin plastikle temas etmesinin sağlıksız olduğu bilindiğinden, kutunun yalnızca bu iş için kullanıldığı varsayılsa da görüntüler tepki çekti.

Et ürünlerinin plastikle temas etmesinin sağlıksız olduğu bilindiğinden, kutunun yalnızca bu iş için kullanıldığı varsayılsa da görüntüler tepki çekti.

İşte o görüntüler;

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