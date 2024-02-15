Üst Üste Onlarca Lens Takan Kadının Gözlerinin Temizlendiği Anı İzlerken Başınıza Ağrılar Girecek

Lens kullanımı hassasiyet ve dikkat gerektiren bir süreç. Lenslerinizi kullanırken temizliğe ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz, doğru kullanım tekniklerini uygulamanız ve lenslerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz oldukça önemli.
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Bir kadın, yerinden oynayan lenslerinin düştüğünü varsayarak kontrol etmeyince gözlerinde onlarca lens birikti.
Gözlerin temizlendiği o anlar izleyenleri rahatsız ederken, lens kullananların kulağına küpe oldu.
İşte o video;
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