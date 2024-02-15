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Üst Üste Onlarca Lens Takan Kadının Gözlerinin Temizlendiği Anı İzlerken Başınıza Ağrılar Girecek

Üst Üste Onlarca Lens Takan Kadının Gözlerinin Temizlendiği Anı İzlerken Başınıza Ağrılar Girecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 16:14 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 16:27

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Lens kullanımı hassasiyet ve dikkat gerektiren bir süreç. Lenslerinizi kullanırken temizliğe ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz, doğru kullanım tekniklerini uygulamanız ve lenslerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz oldukça önemli.

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Bir kadın, yerinden oynayan lenslerinin düştüğünü varsayarak kontrol etmeyince gözlerinde onlarca lens birikti.

Bir kadın, yerinden oynayan lenslerinin düştüğünü varsayarak kontrol etmeyince gözlerinde onlarca lens birikti.

Gözlerin temizlendiği o anlar izleyenleri rahatsız ederken, lens kullananların kulağına küpe oldu.

Gözlerin temizlendiği o anlar izleyenleri rahatsız ederken, lens kullananların kulağına küpe oldu.

İşte o video;

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