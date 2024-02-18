Bir Kadın Viktorya Dönemi'nde Kadınların Tarlatanlı Elbiselerle Nasıl Tuvalet İhtiyacını Giderdiğini Gösterdi

Milena Zientkiewicz isimli bir kadın, sosyal medya hesabında Viktorya Dönemi'nde yaşayan bir kadın gibi paylaşımlar yapıyor. Profili tarih kokan kadın kendisine çok sorulan bir soruyu da yine o dönemi canlandırarak gösterdi.
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Viktorya Dönemi'nde içinde kıpırdamanın bile zor olduğu tarlatanlı elbiselerle nasıl tuvalet ihtiyacının giderildiği sorusunu yanıtladı.
Elinde o dönemden kalma bir lazımlık olduğundan, meseleyi tüm detaylarıyla anlattı.
İşte o video;
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